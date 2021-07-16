迎戰微解封第一個周末！　陽明山國家公園「管制攻略」曝光

▲國家公園「微解封」有條件開放，徐國勇籲防疫仍不可鬆懈。（圖／陽明山國家公園管理處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央指揮中心適度鬆綁三級警戒部分措施的第一個週末前，內政部長徐國勇今（16日）前往陽明山國家公園，瞭解相關防疫作為及人車流管制措施。徐國勇特別提醒，第三級警戒尚未解除，防疫不能鬆懈，民眾若有外出，務必依照中央流行疫情指揮中心的規定，全程戴妥口罩、保持社交距離、減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。

徐國勇表示，第三級警戒尚未解除，目前有條件開放進入國家公園，除了山屋、生態保護區及墾丁所有沙灘仍持續關閉外，戶外遊憩據點將加強監測人流，並配合所在地方政府或原鄉部落的防疫措施執行；室內場所依每人2.25平方公尺進行總量管制；住宿小木屋每間上限4人；停車場管制停車數為原數量的40%。另陽明山國家公園更配合雙北市政府防疫規定，餐廳及販賣部皆禁止內用。

▲內政部長徐國勇視察陽明山國家公園。

徐國勇指出，如果室內遊憩據點、戶外停車場達到容留數上限，會於現場舉牌引導分流，並適時於官網、社群媒體、警察廣播電臺等各個管道發布消息，提醒大家暫勿前往。民眾在開車時，請收聽警廣，以掌握最新路況及交通訊息。

最後，徐國勇也再次呼籲，為了保護自己及親友的健康安全，請民眾務必遵守指揮中心規範，持續做好勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防護措施，齊心抗疫。

▲警政署保七總隊第四大隊陽明山分隊加強宣導。

▲陽明山國家公園容留管制。

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