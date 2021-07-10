還沒微解封！擎天岡遊客「未戴口罩or拉到下巴」　即時影像曝光

▲擎天岡今早起出現不少遊客。（圖／翻攝自陽明山即時影像）



實習記者周依儒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布13日將微解封，有條件開放民眾進入國家公園。而今日也可看到不少悶壞的民眾到陽明山擎天岡上走走透氣，不過卻有少數民眾並未遵守三級警戒需戴口罩的規範，有些將口罩拉到下巴，有些則是直接不戴口罩，完全無視防疫規定。

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▲▼擎天岡遊客未戴口罩。（圖／翻攝自陽明山即時影像）



從陽明山國家公園即時影像中可以看到，從今日一早就有不少民眾前往踏青，有的獨自前往爬山，有情侶、夫婦輪流拍照打卡，更多的是一家大小一同上山透透氣；不過在這之中，有少數民眾無視防疫規定，有些人逕自將口罩拉下、戴在下巴，還有人直接沒戴口罩，而旁邊的人也完全不提醒。

▲▼擎天岡遊客口罩戴在下巴。（圖／翻攝自陽明山即時影像）



對此，陽管處發言人張順發向《聯合新聞網》表示，目前陽明山的服務處與停車場都是關閉的，在防疫期間也會請保安警察第七總隊加強巡邏取締，若有違規防疫規定包括停車、未戴口罩的民眾，將會立即蒐證交由地方衛生機關。而張順發也呼籲，雖然陽明山的步道並未封閉，但還是請民眾若沒必要請勿上山，確實遵循防疫規定，倘若真的要上山透氣，也請將口罩戴好、禁止群聚，警方和保育巡查員皆會在此加強巡邏。