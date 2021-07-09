地主不留！陽明山水牛恐「餓死或被宰」她看牛流淚崩潰：求收留地

▲陽明山上有許多無主野生水牛。圖為擎天崗水牛，與本文無關。（示意圖／陽明山國家公園管理處）



記者鄒鎮宇／綜合報導

陽明山上有許多無主野生水牛，一名女子表示，她承租的土地無意間收留一隻水牛，但地主卻不容許水牛生活，打算將水牛放生等死或送屠宰場，聽到消息的水牛彷彿有靈性、流下了眼淚，讓女子非常不忍，希望可以尋找收容水牛的地點。

有網友在臉書社團「汐止集團」發文，表示陽明山上有一頭3歲的水牛被一名女子收留，由於收留地是租來的，「地主不願意讓那頭公牛繼續生活下去，打算讓事主也就是那位阿姨，把那頭牛放生自生自滅亦或是送屠宰場，那頭牛生世可憐啊！」

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▲原PO全文如上。（圖／翻攝汐止集團）



「原本那塊地很多牛的」，原PO說，「據那位阿姨說被某些人關起來活活餓死，只剩下這隻牛了。那位阿姨還說這頭牛聽到又要被棄置走到阿姨身邊流淚真的很有靈性啊，那位阿姨說地主限制牠這禮拜要把牛處理掉」，因此讓他想到基隆河邊的養牛人，希望可以尋找並託付。

網友看完紛紛留言，「下地獄吧，活活餓死太可惡了」、「台南好像有老牛安養的地方」、「推，希望有好結果」、「可憐的牛，希望有好歸處」、「基隆河的牛主我認識，但我不建議把牛給他，他是在做買賣的，長大還是會被殺」。

據了解，陽明山上有3個牛群，分別在擎天崗、頂山石梯嶺與磺嘴山，這些牛群都已生存好幾世代，成為無主的野化水牛。

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