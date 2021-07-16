唐鳳平台預約施打首日！高雄無人混打　衛生局神回應：今天打AZ

▲高雄流行音樂中心接種站，民眾施打疫苗邊看五月天演唱會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市日前一名阮姓失智老翁短短2周內混打AZ和莫德納疫苗，意外成了「示範版本」，台中、基隆等地都傳出有民眾企圖闖關混打疫苗。至於今日是否有傳出民眾混打疫苗？衛生局表示，今日施打的是AZ疫苗，民眾較無混打意願，據掌握並沒有此狀況。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁表示，目前高雄市議苗覆蓋率已達20%，順利的話，7月底前能達30%。有民眾詢問能否順利打到疫苗，陳其邁也強調，疫苗有控管額度，孕婦要施打疫苗前，產檢諮商過程會告訴你打哪種疫苗，不須擔心。

另有醫事人員施打莫德納，擔心第二劑恐不足，陳其邁也掛保證，「中央有控管第二劑，還有一點額度，醫事人員本來就是施打對象，一定會按照指揮中心在額度上做最好的管控」。

▲▼疫苗平台預約首日開打，高雄無民眾企圖闖關混打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

近日傳出各縣市有民眾闖關接種站，第一劑打AZ，第二劑想混打莫德納疫苗，並企圖隱匿注射紀錄被抓包。高雄市衛生局表示，據目前掌握，16日沒有民眾混打疫苗，「因為今天接種的是AZ，在民眾一般認知，較沒有混打意願」。

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