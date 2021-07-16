1個月內未清零遭張博洋諷吹牛　柯文哲反擊：不想跟你辯論醫學問題

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲先前喊出一個月內「清零」，卻遭台灣基進新聞部主任張博洋諷刺，一個月來放炮吹牛風波不斷。對此，柯文哲16日表示，不想再跟年輕的朋友打口水戰，「算了我不想跟你辯論醫學問題」，疫情兩周內可以控制下來，從醫學、公衛角度來說，已經算做得很好了。

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

柯文哲下午在北市防疫記者會上，被問到「市長怎麼看，一個月前喊出清零，卻遭到基進黨的張博洋諷刺，一個月來放炮吹牛風波不斷；市長認為今天能交出幾分的考卷？會覺得政治抹煞專業嗎？還是自己錯估疫情？哪個地方策略有問題無法突破？評估是跟哪個傳播鏈有關連？跟微解封有關係嗎？」

柯文哲表示，如果純粹從公衛跟醫學考量，這次雙北遇到這種大規模感染，可以在兩周就控制下來，再兩周壓到目前10個確診上下，其實已經相當了不起；我們沒有用硬封城手段，只是訴諸市民自我管理，相信不管是台北市還是新北市，都用相當大的力氣做疫調隔離，才有辦法控制成這樣。

柯文哲說，從全球經驗來看，台北怎麼做，還是要看看日本東京、新加坡等地的例子，我們現在的困境是疫苗覆蓋率還是太低，只要一放鬆，感染數一定飆回去；至於說要完全清零，回到兩個多月前的狀況，以現在的狀況來說，不是很容易。

柯文哲表示，如果疫苗覆蓋率80％，單日確診壓到一天10個以下，通常這種R值再拖幾個半衰期，其實可以斷掉；終究是這樣，要嘛不要讓病毒進來，但既然已經進來，問題就在疫苗覆蓋率。

柯文哲認為，台灣終究是民主自由國家，人民民主自由習慣了，要完全用強硬手段，比方說在下水道發現病毒RNA，以台灣狀況，能夠要求該地的男女老少全都出來排隊做PCR嗎？坦白說，現階段還是要用拜託的方式，我們不是集權國家，常常就是可以做到90、95分，但沒辦法100分。

柯文哲說，他也不想再跟年輕的朋友打口水戰了，「算了，我不想跟你辯論醫學問題」，疫情兩周內控制下來，從醫學、公衛角度來說，已經算做得很好了。