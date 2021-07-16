高雄男打莫德納後猝死！越籍妻同意解剖　高大成：看這裡就知道

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名65歲蔡姓男子於15日上午9時接種莫德納疫苗，卻在下午5時回家後因身體不適倒地，經送往醫院急救後仍不治死亡。檢警進行相驗後，初步認定無外力介入，至於死因是否因施打疫苗而死必須解剖。法醫高大成表示，如果解剖後發現心肌炎的周邊細胞都是嗜伊紅性白血球的發炎細胞，即是過敏性反應所形成，就可能與注射疫苗有關。

▲高雄蔡姓男子施打完疫苗後不治身亡，檢警16日上午相驗釐清死因 。（圖／記者吳世龍攝）

65歲的蔡姓男性於15日上午接種莫德納疫苗，下午17時許在家中摔倒經救護車緊急送醫後宣告不治，檢警16日上午進行相驗，認定無外力介入，得解剖釐清死因，一開始家屬仍在猶豫是否解剖。下午檢方表示，經家屬考慮後，因仍需解剖以釋疑，因此將於19日早上9時進行解剖。

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

詢問法醫高大成，他說AZ疫苗是引發血管裡栓塞，而其栓塞的栓子是由嗜伊紅性白血球所形成的栓子（eosinophils ）即是過敏性反應所形成，那就有可能與AZ疫苗有，如果栓篩不是過敏，是一般發炎那就沒關聯。如果是莫德納，會造成心肌發炎，心肌炎的周邊細胞都是嗜伊紅性白血球的發炎細胞（eosinophils ）即是過敏性反應所形成，就可能與注射疫苗有關，如果都是一般的發炎細胞（嗜中性白血球）等等，可能就是本來的疾病所導致。

高大成說，近期打完疫苗猝死案要說與疫苗有關很困難，猝死者本身都有疾病居多，沒有疾病造成而死亡幾乎是微乎其微，相對疫苗來說還是很安全，對一般民眾來說還是很有用的。

不過蔡男的死因是否跟疫苗是否有關，還是得等到中央疫情流行指揮中心來認定說明。

時間對我們來說完全沒用！

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