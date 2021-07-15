高雄教師苦等疫苗！教產公會批：真心換絕情　教育局回應了　

▲高雄市教職人員苦等疫苗，其他縣市已陸續接種。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高中職以下教職員為第七類疫苗施打對象，但高雄市有基層教師不滿其他縣市已陸續進行接種，而高雄市卻還在引頸期盼，不知要自己上網登記，還是繼續等待，「不要再讓市民搖頭無言問蒼天了！」教育局表示，凡是列冊人員都能打到疫苗，並不會有無參與預約而重複注射或影響施打權益。

高雄市教產公會主任劉亞平表示，同樣是教師，屏東縣教師已在今天進行莫德納疫苗施打，高雄市的教師不免要問市長，什麼時候才能確定疫苗施打時程和類別。

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▲高雄教育產業工會申訴部主任劉亞平。（資料圖／記者吳奕靖攝）

劉亞平指出，高雄很多老師在怨嘆，「真心換絕情」，以為自己第七類很快打到，默默呆呆地等待疫苗施打，想不到現在還打不到，有些教師自己也是第九類和第十類人員，他們也沒有非莫德納不打，市長若不能讓他們用教師身分打疫苗，至少也可以事先告訴他們可以自己去預約登記，總比到現在麼都還沒確定要好。

「不要再讓市民搖頭無言問蒼天了！」有教師表示，第九類、第十類都已經確定可以施打了，外縣市老師今天就可以打了，而高雄市的老師還在引頸期盼，不知何時才可以打到疫苗，面對政策不確定性，老師是要自己上網登記還是要繼續等待？若是自己上網登記施打完，學校造冊名單又有名字，到時核對是否又會造成困擾。

▲教育局強調，凡是列冊人員都能打到疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

教育局強調，學校教職人員疫苗施打是全國一致作業，中央核定名冊並依數量配給疫苗，由地方政府安排施打規劃，凡是列冊人員都一定能打到疫苗。

教育局指出，已將三級學校名冊送中央審查，並預先安排施打站規劃（如分區分流等），只待中央一旦核定，將立刻啟動通知及施打作業。倘有些符合預約系統條件的老師，希望透過預約施打疫苗，也予以尊重，若在未獲得預約通知即已先行依名冊通知的人，亦可參加統一施打，並不會因有無參與預約而重覆注射或影響施打權益。

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