高端頻遭爆負面消息！陳時中揭「不能放棄」理由：不必打擊國產疫苗

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國產疫苗將在月底審查緊急授權，但近日頻傳受試者確診、還爆料食藥署提早國產疫苗EUA規劃，高端在解盲前就開始送審，卻因製造出包，食藥署也不敢背書。指揮中心指揮官陳時中表示，「要打擊國產疫苗大可不必」，且國產優點就在於時效可自行掌握，「我們不可能放棄這個優點」。

高端遭爆解盲前開始製造送審，但因為製程出包，54萬劑剩8.8萬劑，而食藥署不敢背書；另外，有粉專爆料一名受試者經PCR確診，且接種的是疫苗。對於近日國產疫苗頻傳負面消息，陳時中今（16）日在疫情記者會上強調，是否能通過EUA要由審查委員會判定，「要打擊國產疫苗其實也大可不必」。

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▲高端疫苗近期頻遭爆負面消息。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中說，至於原本要求的製程，當然希望若能通過要盡快，台灣如果可做疫苗，在時效上得以自己掌握，這就是國產的優點，「我們不可能放棄這個優點」。他指出，國產疫苗為什麼預採購？全世界的疫苗大家都是預採購，包括我們我們所購買的，都是未通過三期、國際未有EUA時所購買。

陳時中表示，等到EUA過了後要再買，其實就有層層的困難了。他說，投資預採購沒有百分之百成功的，如：美國在初期為了鼓勵疫苗廠生產，提出各種補助計畫，但最後並非全部成功，而每個國家會根據預判情況和科學能力做出選擇，做出來結果之所以不同，也會與各國在科學、生產能力、未來判斷，或者當時疫情息息相關。

對於高端的消息連環爆，前副總統陳建仁也自爆受試高端疫苗測試時打的是安慰劑，並決定繼續參加補施打疫苗的延伸計畫。而高端將進行延伸計畫是否與食藥署補件審查EUA有關？陳時中也說明，高端在人體試驗中，往往都會伴隨延伸性計畫，疫情嚴重時，安慰劑組要有平衡措施，就會提出延伸性計畫，但是否可持續，仍須視醫院及中心的計畫，也會因個別醫院在申請IRB的部分，有起始時間序而不同