我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

▲高雄男施打莫德納後猝死。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名65歲蔡姓男子15日上午接種莫德納疫苗後，傍晚到家跌倒意識不清，經送醫搶救後不治身亡。蔡妻表示，兩人雖相差20歲，都有過一段婚姻但感情很好，疫情前，丈夫每年都會陪她回越南，收到接種通知單前，就勸他不要打疫苗，要回越南時再一起打疫苗就好，「現在這樣，我不知道怎麼過」。

蔡妻表示，當時就有勸丈夫不要打疫苗，因為施打有風險，況且夫妻倆除了上班出門之外，很少會出門，因疫情前每年都會一起回越南，「是我說不要打，我說過，我們要回越南的話，需要再一起打就好了」，但丈夫因年齡符合資格接種，收到區公所通知單後，他堅持要打。

▲蔡妻表示，夫妻倆結婚11年感情很好。（圖／記者吳世龍翻攝）

蔡妻說，丈夫65歲，她是45歲，分別喪妻、喪夫，丈夫與前妻沒有小孩，她則有一名越南籍女兒。夫妻倆是在台灣友人介紹下在一起，已結婚11年，曾有懷孕過，但最終沒能生下，「他說自己年紀大，如果走了，我會很辛苦，雖然差20歲，但我們感情很好，現在這樣，我不知道怎麼過」。

蔡妻說著說著還拿出一張照片，是她和丈夫還有在越南女兒的合照，她表示，這張照片是2017年暑假，女兒來台灣玩1、2個月，後來3個人又一起回越南，丈夫與女兒感情也不錯。

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