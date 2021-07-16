政府險害BNT簽約破局？陳時中「沉住氣等貨到」：講太多沒意義

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

台積電、永齡基金會洽購德國BNT疫苗，已在10日完成簽約，總計預購1000萬劑BNT疫苗，不過名嘴吳子嘉卻爆料「政府要求太多差點造成簽約破局」，對此，指揮官陳時中回應「想要簽約不成的人還是很多，我們要沉住氣靜待疫苗到貨，講太多都沒意義，很有可能妨害事情發展。」

本站稍早報導指出，吳子嘉在《關鍵時刻》爆料，8日凌晨3點，行政院發言人羅秉成有收到台積電傳的1封e-mail，信件內容十分辛辣，說簽約即將破局，因此總統蔡英文才在當天早上緊急召見台積電董事長劉德音跟鴻海創辦人郭台銘，「這天發生什麼事羅秉成要憑良心說，官民合作根本不是那麼回事！」

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吳子嘉表示，當要簽三方合約（BNT、上海復興、買方）時，簽約一度差點破局，因為台灣政府要求合約裡面放進政府想要的措辭，「沒有出席的人居然要插隊、撿便宜，大企業做大事他們卻在中間擋一下，搞得人家火大不跟你玩了！這就是收割嘛！」

吳子嘉指出，這時蔡英文才開始緊張，緊急找劉德音和郭台銘開會，但他們當天沒空去，之後才開始密集團隊談判，「談到德國上班時間，羅秉成的上級才把要求放進去的字眼通通拿掉，才有辦法走下去，有沒有這件事情，叫羅秉成自己回答！」

對於疫苗價格，吳子嘉表示，台積電、永齡基金會簽訂的32.5美元是在桃園機場交貨，包含2美元的冷鏈物流和0.5美元的藥害基金，衛福部1劑43美元則是在德國交貨，加上10美元的運輸成本最後成本53美元，「兩邊差了20美元，我們買了500萬劑等於多了1億美金！」

吳子嘉指出，政府說疫苗價格是因時空不同無法比較，但香港財政局長是郭台銘以前的會計師，「郭台銘最有名的是cost down，他一定先問香港買多少錢，1月份香港下單台灣同時下單，結果台灣卻多了1億美金的價差，這錢放到誰的口袋了，監察院一定要調查！」

至於簽約差點破局一事，指揮官陳時中於今日記者會回應，整個簽約順利完成，「但想要不成的人還是很多，所以我們要沉住氣靜待疫苗到貨」，中間講太多都沒意義，很有可能會妨害事情進展，政府會全力支持疫苗到貨，按照原本的簽約期待，不過這也沒辦法保證，基本上簽約都沒辦法保證到貨時間。