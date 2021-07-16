德國暴雨釀千人失蹤　吳釗燮第一時間表達誠摯關懷與慰問

▲德國西部暴雨，已造成千人失蹤，我外交部長吳釗燮第一時間向德國表達慰問。（圖／路透）

記者蔡文鈴／綜合報導

德國西部於當地時間7月14日降下豪大雨，造成當地嚴重災損及人員傷亡，據CNN報導指出，德國目前約有1300人失蹤，至少59人死亡，鄰國比利時則有9人喪命。對此，外交部長吳釗燮第一時間代表台灣政府向德國表達慰問，據駐處掌握我國僑胞、留學生等人身均平安。

吳釗燮第一時間瞭解德國遭受暴雨襲擊情形及當地生命與財產損失，並立即電話聯繫德國駐台代表王子陶博士（Dr. Thomas Prinz），代表台灣政府及人民向德國政府及人民表達誠摯關懷與慰問。我國駐德國代表謝志偉並同步向德國外交部表達慰問。

外交部另指示駐法蘭克福辦事處向萊法邦政府表達來自台灣的關心，並設法聯繫相關單位、當地警政機關與醫院，瞭解目前有無我國人受困或傷亡情形。根據駐處掌握資訊，透過與僑胞及留學生建立的急難聯繫網絡，獲報目前我國僑胞、留學生等人身均平安，駐處將繼續與當地消防警政機關保持聯繫。

外交部強調，台灣與德國有自由民主共享價值，雙方人民友誼歷久彌堅；對於本次豪雨造成當地嚴重的傷亡損失，台灣感同身受，將與德國休戚與共，持續關心暸解當地災情、後續重建工作進展，以及我方可提供協助之處。