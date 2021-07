西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

▲德國爆發嚴重洪水。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

西歐連日降下豪大雨,導致爆發嚴重洪水,淹沒德國西南部城鎮和村莊,造成建築物損毀、居民被沖走或受困,CNN指出,德國目前約有1300人失蹤,至少59人死亡,鄰國比利時則有9人喪命。

德國警方15日表示,猛烈的洪水淹沒西南部整個城鎮和村莊,大量建築物損毀,許多民眾受困或被沖走,目前已經有至少59人喪生,且人數應會持續攀升。當地政府表示,德國災情最嚴重的萊茵蘭-普法爾茨州(Rhineland-Palatinate)北部阿爾韋勒縣(Ahrweiler)可能有1300人失蹤。

▲▼德國目前約有1300人失蹤,至少59人死亡。(圖/路透)



德國氣象局發言人佛里德里(Andreas Friedrich)表示,「在部分地區已經有100年沒見過如此強烈的降雨。」CNN氣象學家米勒(Brandon Miller)指出,德國西部和荷比盧三國地區在13至14日降下大雨,災情最嚴重的德國萊茵蘭-普法爾茨州和北萊茵-威斯伐倫州(North Rhine-Westphalia)的24小時降雨量達100至150毫米,超過當地一個月的降雨量。

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX