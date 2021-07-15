台德航空服務協議大突破　每週客貨運16班、新增「第五航權」

▲王子陶15日簽署「台德航空服務協議」，圖右為王國材。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

外交部15日指出，中華民國（台灣）與德國間的「台德航空服務協議」今以視訊方式完成簽署並立即生效；該協議由我國駐德代表謝志偉與德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）分別在柏林及台北兩地簽署，交通部長王國材線上觀禮，德國聯邦交通暨數位基礎建設部政務次長Steffen Bilger也預錄影片表示祝賀。



外交部表示，依據新簽署的「台德航空服務協議」，台德雙方為增進雙方更便捷的航空運輸，台德航線的客運容量將由現行每週7班，增加至每週11班，貨運容量也將由現行每週3班增加至每週5班，且新增的貨運航班均具有第三、第四及第五航權。

此外，協議內容也參考國際民航組織（ICAO）範本納入相關條款，為雙邊航空運輸及與國際接軌奠立堅實的基礎。



「德國是我國在歐洲第一大貿易夥伴，雙邊在經貿、交通及科技等各領域的交流活絡緊密。」外交部說，自2016年起雙方陸續簽署科技、能源轉型、中小企業創新、互換駕照、轉型正義等涵蓋廣泛領域的合作文件，不斷深化台德作為理念相近夥伴的實質關係。

外交部也強調，此次雙方新簽署的航空服務協議，將善用德國為歐洲樞紐位置的優越性，持續強化台德及台歐的空運連結，進一步提昇人員與貨物運輸往來的便捷性。

據指出，第一航權為「領空飛越權」：飛越領空而不降落；第二航權為「技術經停權」：飛往外國途中因技術需要而在協議國降落，但不得上下客貨。

第三航權為「目的地卸載權」：本國飛到協議國；第四航權為「目的地裝載權」：協議國飛到本國；第五航權則為「中間點權」：航程由開始或結束而有權途經兩個外國，並載、卸客／貨。

▲謝志偉透過視訊方式完成簽署，圖左為王子陶。（圖／外交部提供）

▼德國聯邦交通暨數位基礎建設部政務次長Steffen Bilger。（圖／外交部提供）