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「破紀錄暴雨」萊茵河支流決堤　消防員溺斃地下室…德國33死

記者王致凱／綜合報導

西歐地區出現破紀錄暴雨引發洪水，在德國西部至少造成19人死亡、數十人失蹤，多間房屋被沖毀。另外在比利時也有約10棟民房倒塌，並且造成2死1失蹤悲劇，全歐洲已知數十人喪生。此外，處在下游地區的荷蘭也出現房屋被沖垮等災情。

▲▼西歐暴雨至少造成21人死亡，並造成萊茵河支流阿爾河決堤。（圖／路透）

▲西歐暴雨至少造成21人死亡，並造成萊茵河支流阿爾河決堤。（圖／路透）

更新：德國當局稍早前公布，此次洪災已經造成至少33人，當地已經進入緊急狀態。

根據路透社報導，此次洪水災情已經在德國波昂南部地區造成8人死亡悲劇，在萊茵河中游的萊茵蘭-普法茲，則發生萊茵河支流阿爾河（Ahr）河水決堤，沖毀至少6棟房屋，造成4人死亡、70人失蹤。在北萊茵-西發利亞，則有7人不幸喪命，其中大多數是溺斃在被淹沒的地下室中，其中包括2名消防員。另一方面，在比利時也有2名男子死亡，另有1名15歲少女遭暴漲的河水沖走失蹤。

德國軍方也經派出數百名官兵協助警方進行救援工作，出動坦克清除淤泥和倒塌的樹木，並且以直昇機吊掛方式就出受困在屋頂的居民。一名63歲男子向媒體表示，「我從沒看過河水在那麼短的時間內決堤。」

報導指出，萊茵河下游地區出現有史以來最強降雨量，24小時內累積破紀錄雨量，導致多個城鎮遭洪水肆虐。除了德國之外，比利時佩平斯特也有約10棟房屋倒塌，另有一千多棟民房的居民被緊急撤離。荷蘭林堡省也發生多棟房屋遭破壞的災情，當局緊急疏散當地數家護理中心的住民。

歐洲氣象專家表示，由於一個低壓天氣系統幾乎靜止在上空，當地過去24小時的超強降雨是前所未見的，包括法國、比利時和荷蘭都出現局部雨勢。德國氣象局表示，預計15日稍晚至16日，德國西南部萊茵河上游地區仍將出現降雨。受到豪雨影響，大量雨水流入萊茵河中，使得河上航運已經部分暫停，考驗萊茵河下游科隆等城市的防災系統。

初稿2030
更新2053

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