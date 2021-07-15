德國暴雨至少9死70失蹤　空拍慘況曝光！居民苦躲屋頂待援

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記者詹雅婷／綜合外電報導

德國西部暴雨引發嚴重洪災，迄今至少已造成9人死亡，70多人失蹤，至少6棟房屋倒塌、另有25棟房子搖搖欲墜，交通大打結，部分郊區數十人受困屋頂，狀況相當危險。

▲外媒形容，德國這場暴雨規模百年一見。（圖／達志影像／美聯社）

綜合天空新聞、路透等外媒報導，德國這場暴雨規模百年一見，湍急水流帶來嚴重災情，萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）內的萊因河支流阿爾河（Ahr river）潰堤，導致河畔的葡萄酒產地阿爾韋勒區（Ahrweiler）慘遭大水淹沒，至少6棟建築物因此倒塌。另有25棟房屋也遭到波及，有隨時倒塌的危險。

▲▼當地災情相當嚴重。（圖／路透）

另外，在比特堡-普呂姆-艾費爾山縣（Eifelkreis Bitburg-Prum）郊區的情況也相當危險，數十人受困房屋屋頂。阿爾韋勒區的狀況也差不多，部分居民也被發現躲到民宅屋頂，苦苦等待空中救援。目前阿爾河附近區域的居民已被疏散，但因部分地區水流湍急，救援人員也受困。

德國軍方現已派員協助救災，但鐵路、道路及河上交通全被打亂，就連萊因河航運也中斷，醫院電梯因遭遇洪水失靈，也有療養院必須進行撤離，擁有18萬人口的哈根市（Hagen）則是宣布進入緊急狀態。據統計，有2名消防員因溺水斷送性命。

德國大雨潰堤爆洪水！6屋坍塌4死30失蹤 整條街淪恐怖漂漂河

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