中正預校空軍飛行生只要20.5分就錄取　國防部曝原因「符合體位者少」

▲中正預校日前公布今年高中部入學基準。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

中共解放軍旅派軍機擾台，台灣空防成當前重要議題，但中正國防幹部預備學校日前公布今年高中部入學基準，其中空軍飛行生僅需總成績最低20.5分就可錄取。對此，國防部表示，今年因受疫情影響，且符合空勤體位學生人數較少，因此造成部份人員錄取成績較低。

中正國防幹部預備學校日前公告「110學年度高中部新生甄選入學錄取結果」，在錄取基準的部分，陸軍生為總成績最低60.18分；海軍生為總成績最低68.5分；空軍（飛行）生為總成績最低20.5分；空軍（地勤）生為總成績最低90.5分；政治作戰生為總成績最低75.5分。

其中，分數最高的為空軍地勤生的90.5分，分數最低的則為空軍飛行生的20.5分，兩者之間就相差了70分，也引發外界質疑，空軍是不是「只要視力不要戰力」。

事實上，相較於其他軍種，包括陸軍、海軍、空軍地勤、政治作戰預備生，視力僅規定在配戴480度以內的眼鏡，兩眼裸視視力達到0.8以上，空軍則要求飛行預備生的兩眼裸視視力需各達0.8以上，且必須經過空勤體檢判定合格。

對此，國防部表示，今年受到疫情影響，且符合空勤體位的學生人數較少，中正預校為了滿足飛行預備生招收員額，導致部分人員錄取成績過低，後續將輔導學生在校期間，包括學科、基本體能、體格及品德的平衡發展，以確保學生整體素質。

國防部強調，中正預校飛行預備生須通過空勤體位複檢，並且參加學科能力測驗，以達到空軍官校正期班錄取標準始得升讀，期間未達標準者即降班重修或輔導轉學。

國防部說明，空軍飛行軍官主要來源管道計有軍校正期班、飛行常備軍官班、飛行軍官班等班隊，均須達到學科成績、專業訓練、基本體能及空勤體位等合格標準，才能參加基本飛行訓練課程，並在通過各階段嚴格的飛行考核及專業檢驗之後，加入空軍捍衛領空行列。

中正預校則表示，中央流行疫情指揮中心日前公告全國疫情三級警戒延長，為避免人員群聚及移動造成染疫風險，已決議取消「110學年度高中部6月5日空勤視力箱視力檢測」，報考高中部且符合空勤視力箱檢測標準之考生，無須前往各地區檢測站。

中正預校說明，未招滿之空軍飛行生員額，將調整至其他軍種，並於就讀時結合在校體檢時機，實施空勤視力箱視力檢測，如達空軍飛行生體位（I體位）標準，得依「軍種轉換實施規定」轉入空軍（飛行）預備生。

其他人也看了這些新聞...

► 懶人包／北市微解封 8張圖秒懂百貨夜市餐飲、電影藝文、23運動

► 懶人包／5圖看新北微解封 開放藝文博物館、十分瀑布、9登山步道

► 「觀光微解封」措施一覽！跟團玩禁大型餐會 沙灘、水域都不開放