國防部：8月份教召暫停　三軍九校入伍開訓二度延期　

▲國防部表示，8月份後備軍人教育召集訓練暫停辦理。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月26日，國防部9日表示，外離島部隊官兵持續暫停返台休假；本島官兵休假則要避免跨區移動。此外，今年三軍九校聯合入伍訓練也確定將二度延期，8月份後備軍人教育召集訓練則暫停辦理。

中央流行疫情指揮中心8日公布，全國三級警戒將延長至26日，同時有部分場所可「微解封」，各地縣市政府可因應防疫需求因地、因時調整。

國防部9日表示，外離島部隊官兵暫停返台休假；本島官兵休假確遵「兩點一線」原則，避免跨區（駐地50公里以內）移動。此外，官兵休假管制方式，如有家庭及個人需求者，授權各級指揮官可適度調節准假事由。

國防部說明，三軍九校聯合入伍訓練將區分為兩階段，第一階段訂於今年8月9日至27日於各院校施訓；第二階段則定於明年1月3日至28日，軍官正期班將於陸軍官校、士官二專班則於成功嶺施訓。

有關志願士兵入伍訓練，國防部也說，今年第3梯志願士兵錄取考生，將調整至7月27日入營報到。至於專業軍官及士官班考選，原訂在7月17日考試，也將調整至7月31日實施。

最後，國防部表示，8月份後備軍人教育召集訓練暫停辦理，暫停辦理之教育召集，也將不實施補召。

▼因應全國三級警戒延長，三軍九校聯合入伍訓練確定二度延期。（示意圖／記者李毓康攝）



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