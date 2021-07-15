美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部：切勿玩火

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美軍一架C-146A行政專機今（15）日飛抵松山機場，停留約30分鐘便離開，台美雙方均不願透露行該軍機任務內容，引起外界好奇。對此，大陸國防部發言人吳謙指出，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。

吳謙表示，嚴正警告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢，「我們警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險境地。」

吳謙強調，中國必須統一，也必然統一，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。」

據了解，這架美軍一架C-146A行政專機是從日本沖繩美軍基地出發，由於該機型是美國特種作戰司令部載運特戰人員的飛機，因此，外界一度猜測，該班機是進行AIT駐防交接任務來台，不過，也有一種說法是運送新任AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品或交付機密外交文件。