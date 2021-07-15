　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部：切勿玩火

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美軍一架C-146A行政專機今（15）日飛抵松山機場，停留約30分鐘便離開，台美雙方均不願透露行該軍機任務內容，引起外界好奇。對此，大陸國防部發言人吳謙指出，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。

吳謙表示，嚴正警告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢，「我們警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險境地。」

吳謙強調，中國必須統一，也必然統一，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。」

據了解，這架美軍一架C-146A行政專機是從日本沖繩美軍基地出發，由於該機型是美國特種作戰司令部載運特戰人員的飛機，因此，外界一度猜測，該班機是進行AIT駐防交接任務來台，不過，也有一種說法是運送新任AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品或交付機密外交文件。

ET快訊
快訊／專家憂726解封恐再封城！侯友宜曝「關鍵要素」
快訊／大雷雨轟三縣市！旺盛對流移入將有「打雷、閃電、暴雨」
為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：絕不會優先選
美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部嗆：美方勿玩火
快訊／新莊+1「被桃園朋友傳染」　匡列6人再驗出2人確診
快訊／新北家禽合作社2移工染疫　解隔前4採PCR確診
快訊／華航接力！台灣自購55萬劑AZ疫苗　15:09抵達桃園
18歲以上疫苗接種時間曝　指揮中心：願打AZ近320萬人！近
快訊／新北+2「新莊、板橋」　1例與桃園朋友見面染疫
LIVE／新北+2「社區廣篩18.5萬人奏效」　侯友宜最新說
萬華男打2劑國產疫苗「仍確診」！媒體人再爆料　高端回應了
日贈台超過330萬劑AZ疫苗　蔡英文：台灣人民深受感動
「這縣市」18歲↑可打疫苗！預約電話打不通　衝衛生所排隊爆恐
快訊／桃園快遞員「1傳3」！多親友住同社區　市府急擴大採檢
第三輪疫苗簡訊明通知！　指揮中心曝比例分配方式
女星打AZ「被罵不打國產疫苗」！火大嗆酸民噁心：識字能力障礙
AZ、莫德納共188萬劑今分三批抵台　蘇貞昌說明進度

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部：切勿玩火

解放軍實力增！台海爆發戰爭將採「包圍」戰術　北東沿岸多點進攻

「用盡所有方式護台」　美海軍部長提名人：專注應對中國威脅

大陸網友稱核彈「轟到日本投降」　專家分析：常規打不過才用核武

美軍南海偵查頻繁　陸官媒：或為核潛艇潛伏台海做準備

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型　起飛不久後墜毀

日本防衛白皮書稱中國「軍費增長不透明」　世界安全令人深感憂慮

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部：切勿玩火

解放軍實力增！台海爆發戰爭將採「包圍」戰術　北東沿岸多點進攻

「用盡所有方式護台」　美海軍部長提名人：專注應對中國威脅

大陸網友稱核彈「轟到日本投降」　專家分析：常規打不過才用核武

美軍南海偵查頻繁　陸官媒：或為核潛艇潛伏台海做準備

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型　起飛不久後墜毀

日本防衛白皮書稱中國「軍費增長不透明」　世界安全令人深感憂慮

草娥趁疫情股價暴跌學玩股票！「公開勝率」現場嘉賓驚呼

公鹿主場強勢2連勝　字母哥：全隊非常渴望這場勝利

每天傳訊息問候！全智賢婆婆爆確診　 公司緊急曝「她身體狀況」

蘋果股價漲2.4％創歷史新高！最高衝上149.57美元　將挑戰150大關　　

快訊／專家憂726後恐再封城！侯友宜：解封務必掌握「關鍵要素」

快訊／大雷雨轟雲嘉南！旺盛對流移入23區迎「打雷、閃電、暴雨」

健身房「微運動」有條件開放　業者防疫措施規定曝光　

屏東男無力處理母後事　警發動善心人士捐款度難關

LIVE／北市+9例！內湖好市多、IKEA爆確診足跡　柯文哲最新說明

「SolarWinds事件」駭客入侵iPhone等iOS設備！　竊取用戶登入資訊

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

軍武熱門新聞

大陸網友稱核彈轟到日本投降　專家：常規打不過才用核武

台海爆戰爭　解放軍將採包圍戰術

美海軍部長人選　強調護台重要性

歐巴馬證實UFO影片是真的！

美軍南海偵查　陸專家提核潛艇部署

中美撞機16年了…王偉仍未回家

日本《防衛白皮書》涉台　趙立堅：中國必須統一

美軍偷偷撤離？　五角大廈回應了

美軍首度在日本試射「海馬斯火箭」

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型失敗

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

《日本防衛白皮書》稱中國「軍費增長不透明」

003誇張近照3條彈射器清晰可見

冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告　上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大

更多熱門

相關新聞

李克強開會時拍桌　追責財稅問題

李克強開會時拍桌　追責財稅問題

大陸國務院總理14日召開國務院常務會議，部署預算執行和其他財政審計問題整改工作。據《中國政府網》描述，李克強在會議上「拍著桌子」，點名此次中央審計發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，強調由國務院成立專門調查組，無論涉及到什麼單位、什麼層次，都要一查到底，嚴肅追責。

海峽青年創新創業季　築夢溫州啟動

海峽青年創新創業季　築夢溫州啟動

陸人均可支配收入　上半年增12.6%

陸人均可支配收入　上半年增12.6%

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

陸上半年GDP年增12.7%　符合預期

陸上半年GDP年增12.7%　符合預期

關鍵字：

國防部中國大陸吳謙軍機獵狼犬

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面