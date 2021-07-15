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只有11趴！毒理專家批南投疫苗覆蓋率低　縣府曝4大因素

▲南投縣現疫苗接種率僅略超過11%。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣現疫苗接種率僅略超過11%。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫苗到貨量增加，總統蔡英文總統訂下「7月底覆蓋率達25%」的目標，不過南投縣疫苗覆蓋率只達11.08%，毒理學專家招名威質疑「在等疫苗過期還是等BNT？」南投縣政府回應，因縣轄範圍遼闊，長者獲知接種訊息不如都會區便利，且多需家屬陪同而要利用假日辦理施打，加上疫情緊繃與否、施打後不良反應也影響意願，才會造成施打率偏低狀況。

招名威昨於臉書指出，全台的疫苗覆蓋率從5月初的0.1%一路上漲到17.02%，「但南投縣卻遠遠落後，覆蓋率只達到11.08%，而且莫德納還有66%、AZ有6%尚未施打，速度怎麼會這麼慢呢？這真的蠻奇怪的！」質疑「南投縣政府在等什麼？等疫苗過期還是等BNT？發配下去的疫苗，如果該縣府沒有人想打，可以還給中央，不過我想人民是很想打到疫苗的」，並提醒南投屬於觀光風景區，現在打好疫苗也是為了未來解封做準備，「在一個全民動起來的時候，合群真的很重要啊！」

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▲招名威PO文點名南投縣疫苗覆蓋率偏低。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）

▲招名威PO文點名南投縣疫苗覆蓋率偏低。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）

南投縣政府昨指出，因縣內幅員遼闊，長輩知曉接種訊息不如都會區縣市便利，故採分齡造冊後，由村里鄰長發放通知單通知接種，另考量高齡長輩接種疫苗時，多需家屬或照顧者陪同，故多利用假日辦理；另因民眾疫苗接種意願常因新冠肺炎疫情緊繃與否等因素影響接種率，近二次開放高齡長輩接種意願均不如預期（約僅5成左右），造成接種率偏低現象。

南投縣衛生局表示，為提升疫苗接種率，已規劃將接種年齡層下修，於7月8日公布：自7月14至22日開放「71至73歲（原民61至63歲）長者」，昨（14）日起在竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、信義鄉開始接種；7月12日則公布7月16日至21日開放「67至70歲（原民57至60歲）長者」接種，發放通知單2萬1113張，2階段合計發出3萬9163張接種通知單。

▲南投縣政府回應疫苗施打率偏低的原因。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府回應疫苗施打率偏低的原因。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣府指出，預計本次下降年齡層擴大接種人數後，除保留第一類醫事人員及孕婦第二劑接種量外，中央撥配疫苗將全數用罄，其中包括3萬7千多劑莫德納疫苗，預計7月22日可以打完，呼籲接到通知的民眾務必配合接種；後續民眾倘有接種需求，均需統一至中央流行疫情指揮中心規劃「COVID-19公費疫苗接種預約平台」進行意願登記。

竹山鎮竹山里長曾鈺琄認為，現在疫苗施打率偏低的癥結是「老人不敢打、年輕的又等不到」，除了要多鼓勵老人家勇敢接種，也建議縣府下修年齡層的區間要放得更寬，例如這次開放70至66歲、下次就開放65至61歲，也要廣設更多施打站，「不然我們里長一直發單子、代替挨罵就算了，施打率還是輸其他縣市，真的很冤枉！」

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