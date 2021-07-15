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三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

▲▼微解封後台北市內主要夜市紛紛有限度恢復營業，但處在萬華重災區的華西街夜市及其週邊幾個街區的夜市，則是要暫停業到7/26，後續能不能恢復營業還要看三級警戒是否能降級。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部15日赴行政院會報告新冠肺炎應處作為，在後續工作中點部分，衛福部指出，持續強化入境篩檢流程實務，加強監測境外移入檢出變異株情形；疫苗逐序到貨，持續提升疫苗接種涵蓋率；密切監測防疫措施調整之後續效應，預先應變規劃7月26日以後之警戒措施。

針對三級警戒降級，衛福部次長薛瑞元說，院會中疾管署報告，「三級警戒降級並非不可能，但是必須先做好準備措施」。

對此，蘇貞昌在行政院院會上也指出，後續加嚴邊鏡及社區防堵，從境外移入個案中發現有數起印度變種，對於入境篩的措施一定要嚴格落實，隔離期間就抓出來才能減輕負擔，本土個案型態主要是家戶感染與零星職場感染，透過扎實疫調匡列隔離，就能避免星火蔓延

蘇貞昌指出，目前疫情趨穩，國內醫療量能充足，請衛福部嚴密監測疫情狀況，一但有變化，相關醫療院所要能在最短時間內回覆專責病床因應調度。要品社被指要有需要都要全力支持。

至於疫苗部分，蘇貞昌也指出，未來要提升疫苗接種率，今天下午日本捐贈的AZ疫苗、自購的疫苗，總共近200萬劑疫苗將運抵國門，再加上現有疫苗，目前有近900萬劑疫苗可用

蘇貞昌說，台積電、永齡基金會也成功完成捐贈疫苗的簽約，符合原廠生產、原廠標籤、直送台灣的3個原則，國家立場有守住、疫苗有買到、捐贈人的熱情有滿足，成果將由全民共享。

他強調，政府正循同樣模式，協助慈濟專案捐贈500萬劑疫苗的簽約事宜，若順利完成，年底前到明年就有將近1500萬劑疫苗，政府也規劃明後年追加購買至少個3000萬劑次世代莫德納疫苗，確保疫苗數量穩定充足。

蘇貞昌指出，疫情漸漸穩定，從本周二起，部分場域有適度的鬆綁措施，地方政府也基於防疫需要因時因地調整，本週將是鬆綁後第一個周末，請有關部會及地方政府密切查察，特別是各風景區景點、室內場所，都要嚴格遵守防疫指引。

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