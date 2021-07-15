習近平16日視訊出席APEC會議　將與拜登、張忠謀同框

▲習近平與拜登兩位中美領導人，將於7月16日APEC線上召開的非正式領袖閉門會議上同框。圖為2012年，習近平訪美時與時任美國副總統的拜登握手。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

對於11月會議前，亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）於7月16日加開的「非正式領袖閉門會議」，中國大陸外交部15日證實，中方將由國家主席習近平，在北京以視訊方式出席。

中國大陸外交部發言人華春瑩表示，本次會議由今年亞太經合組織東道主紐西蘭倡議召開，主題為「新冠肺炎疫情背景下亞太地區如何把握機遇，合作應對衛生危機，加速經濟復甦，為未來發展打下更好基礎」。她表示，習近平適應紐西蘭總統邀請，視訊出席。

▲總統蔡英文13日接見張忠謀，並宣布再任他為我APEC代表。（圖／翻攝自總統府Flickr）

在此之前，美國白宮已於14日宣布，總統拜登（Joe Biden）7月16日，將以視訊方式參加APEC領導人非正式會議。

值得注意的是，此次台灣方面，由總統蔡英文於13日宣布，再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，請張忠謀透過7月16日加開的「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張。

蔡英文表示，第一項主張為，APEC組織應就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力；第二項是面對疫後時代的挑戰，APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

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