▲不只產地到餐桌！淡水阿三哥農莊張哲岳，農村美食送到你家。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

7月15日為「世界青年技能日」，是聯合國為促進青年職業技能發展訂定的節日，淡水有位多才多藝的青農26歲的張哲岳，除了經營自家農莊種植友善蔬菜外，同時也是位農村料理高手，他原從事餐飲業，但在做餐飲業的期間感受到食品安全的重要性，因此毅然決定返鄉務農，開始學習種植友善蔬菜，於2020年接手家中經營的「阿三哥農莊」。

農業局表示，「阿三哥農莊」以自家栽種茶樹所現榨的茶籽油，而製作的茶油料理為特色，並配合農場內友善耕作的作物採收期辦理不同的食農教育體驗，雖然現在因應疫情無法開放民眾到場來體驗，但「阿三哥農莊」特別與生技公司合作，辦理「農場到你家」活動，提供「小小自耕農組合包」體驗農夫生活，報名時間自7月26日開始，活動期間將紀錄白菜生長的照片或影片上傳，按讚數最多的前3名還能獲得獎學金（獎學金最高2000元）。

▲淡水「阿三哥農莊」。

張哲岳表示，現在農莊因應疫情提供農村美食外送到家服務，提供自家友善耕作的蔬菜、手炒油飯及茶油雞，同時也推出利用自家栽種水果所製作的水果優格飲，除了有正餐美食，也有美味甜點可以享用，現在提供自送外送服務，淡水、北投等地滿300元即可外送到家，雙北其他地區滿500元也可外送。

張哲岳也表示，除了經營自家「阿三哥農莊」外，現也在製作「農村小人物」Podcast節目，每個月推出2支節目，邀請各地區的農友分享從農的心路歷程及有趣故事，他希望能透過節目推廣在地小農的特色農產讓更多人認識，小農之間能互助共好，一起帶動農業發展。

▲小小自耕農組合包。

農業局長李玟表示，抗疫是一場長期抗戰，農業局積極整合青農、農漁會、新北好茶及惜食餐廳等多元通路，推出「美味農業得來速」政策，建立「美味農業得來速」網站，讓民眾只要在家上網訂購，就能享用到新北在地的農特產品，也能訂購餐廳的美味料理外送到府或到店外帶，落實防疫之餘，也能以實際行動支持在地小農及喜愛的餐廳。

「阿三哥農莊」臉書粉專：https://www.facebook.com/asungo777

▲阿三哥農莊美食「茶油雞」。

▲阿三哥農莊美食「水果優格飲」。

▲阿三哥農莊美食「手炒油飯」。

美麗最大的祕密

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