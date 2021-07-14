快訊／泰山裕益車行2員工爆確診　117人採檢結果出爐！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。針對泰山區車行個案，侯友宜公布PCR採檢結果，目前採檢117人全數為陰性，9人報告尚未出爐。

針對裕益汽車泰山服務廠2名員工確診，裕益83人全陰性，順益34人全陰性，9人檢測結果仍在追蹤掌握中。

▲新北報告修車廠117人篩檢結果。（圖／翻攝侯友宜直播）

針對今日新增2例個案，侯友宜說，板橋、新店的案例皆為居家隔離中，一名為陪病感染，一人維修車廠感染，一人安排住院，一人送往集中檢疫中心，接觸者為4人，PCR採檢為陰性。此外，目前新北市共列管969人，73人將於今日解除隔離。

指揮中心稍早公布，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。