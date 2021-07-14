怕群聚挨罰！淡水男拒揪團夜釣　好友竟翻臉撂人持刀狂砍

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子14日凌晨3時許，與一對情侶到淡水河岸邊釣魚，他朋友知道後，打電話表示也想一起來釣魚，男子以不想群聚為由拒絕，遭對方認為口氣不佳，3人直接殺到現場，拿起釣魚用小刀對被害人一陣亂刺、狂毆。警方已鎖定3名涉案犯嫌，全案將依傷害罪、妨害秩序等罪嫌進行偵辦。

▲男子在淡水河邊釣魚時，接到朋友來電想來一起釣魚，拒絕對方卻遭小刀攻擊。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場地面留下斑斑血跡。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，19歲的王姓男子原在淡水黃金海岸邊釣魚，接到朋友來訊表示也想過來一起釣，王男回應不想群聚拒絕，卻遭友人認為他口氣不佳，盛怒下鄭男（20歲）、林男（18歲）及陳姓少年分騎2輛機車，跑到王男釣魚的地方找他理論，雙方在凌晨河邊爆發激烈口角，混亂間王男遭人持釣魚用小刀刺傷左手、左後耳，右臉頰也被毆傷。

現場民眾幫忙打119報警，王男被送上救護車到淡水馬偕醫院急救，所幸治療後並無大礙。現場釣客表示，並沒有注意到有打鬥事件發生，只看到救護車經過，隨後繼續拿起釣竿，在距離血跡約5公尺處繼續釣魚，儘管看到血漬卻面不改色。

▲釣客在距離血跡約5公尺處淡定釣魚。（圖／記者游宗樺攝）

警方在事發後約半小時，接獲119轉報，二度派員到現場查看，但涉案人早已離開，只留下木棧道上的斑斑血跡。經調閱監視器，警方已鎖定3名涉案男子，全案將依傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦，並派員將王男從醫院帶回中正路派出所製作筆錄，釐清確切的衝突原因。

▲警方事後接獲轉報到場。（圖／記者游宗樺攝）