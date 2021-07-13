侯友宜「平寧計畫」一招降確診　1600警力疫調繼續比照重大刑案

記者杜冠霖／新北報導

對於全國5月進入三級警戒後，新北市的疫情一度延燒，最高確診數單日超過300例，在新北市長侯友宜坐鎮指揮下，確診數一路往下降，箇中的關鍵在於侯友宜與市府團隊默默啟動「平寧計畫」，當時的作法是讓確診者安置及疫調匡列的整套流程，至少能縮短3天，以大幅降低傳播鏈持續擴散的風險，詳細的內容今天也正式曝光。

根據ETtoday新聞雲稍早披露的新北「平寧計畫」，該計畫的目的是縮短中央與地方通報間的時間差，當醫院端發現確診案例後，所屬區域之衛生所立即通報區長，區公所、警察局零時差展開後續匡列與安置作為，等同衛政、警政、民政零時差動作。

在時間上，社區快篩陽性患者的PCR由原本所需的3天加速至4-6小時可出爐，醫院將確診者資料上傳至法傳系統（法定傳染病監視通報系統）後，各區衛生所主動轉給擔任各區指揮官的區長，隨後，區公所及警局馬上展開疫調，衛生單位立即前往安置患者，平均4小時可完成接觸者匡列，前後加起來，可節省掉3天的等待時間。

對此，侯友宜在13日的新北防疫記者會也進一步說明，新北市一開始就投入200個警力，接受衛生局專業訓練後參與疫調工作，但隨著確診案例不斷增加，各分局也加入疫調小組，這些疫調都由警局內的大數據科技分析小組，針對疫調所有軌跡、影像、通聯等，做出完整資料後交由衛生局做專業判斷。

侯友宜表示，警察局在高峰期間投了1600名警力做完整疫調，現在雖然確診數已經慢慢下降，但還是會把每個個案當作重大案件處理，而且還要快速釐清疫調資料，不管是刑大、分局，一定會統合作戰、擴大匡列，並與衛生局、區公所合作，讓疫情能夠穩定控制。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。其中新北市新增15例本土個案，為全台最多。

同時，新北市長侯友宜也公布今日新增之15例，新莊、蘆洲各有4例，三重2例，板橋、中和、泰山、五股各1例。其中，家戶感染7例，職場感染6人，感染源不明待查1例，新莊、泰山、五股各有1例為居家隔離前、後PCR採檢確診。

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝直播）

