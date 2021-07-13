　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜「平寧計畫」一招降確診　1600警力疫調繼續比照重大刑案

記者杜冠霖／新北報導

對於全國5月進入三級警戒後，新北市的疫情一度延燒，最高確診數單日超過300例，在新北市長侯友宜坐鎮指揮下，確診數一路往下降，箇中的關鍵在於侯友宜與市府團隊默默啟動「平寧計畫」，當時的作法是讓確診者安置及疫調匡列的整套流程，至少能縮短3天，以大幅降低傳播鏈持續擴散的風險，詳細的內容今天也正式曝光。

根據ETtoday新聞雲稍早披露的新北「平寧計畫」，該計畫的目的是縮短中央與地方通報間的時間差，當醫院端發現確診案例後，所屬區域之衛生所立即通報區長，區公所、警察局零時差展開後續匡列與安置作為，等同衛政、警政、民政零時差動作。

在時間上，社區快篩陽性患者的PCR由原本所需的3天加速至4-6小時可出爐，醫院將確診者資料上傳至法傳系統（法定傳染病監視通報系統）後，各區衛生所主動轉給擔任各區指揮官的區長，隨後，區公所及警局馬上展開疫調，衛生單位立即前往安置患者，平均4小時可完成接觸者匡列，前後加起來，可節省掉3天的等待時間。

對此，侯友宜在13日的新北防疫記者會也進一步說明，新北市一開始就投入200個警力，接受衛生局專業訓練後參與疫調工作，但隨著確診案例不斷增加，各分局也加入疫調小組，這些疫調都由警局內的大數據科技分析小組，針對疫調所有軌跡、影像、通聯等，做出完整資料後交由衛生局做專業判斷。

侯友宜表示，警察局在高峰期間投了1600名警力做完整疫調，現在雖然確診數已經慢慢下降，但還是會把每個個案當作重大案件處理，而且還要快速釐清疫調資料，不管是刑大、分局，一定會統合作戰、擴大匡列，並與衛生局、區公所合作，讓疫情能夠穩定控制。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。其中新北市新增15例本土個案，為全台最多。

同時，新北市長侯友宜也公布今日新增之15例，新莊、蘆洲各有4例，三重2例，板橋、中和、泰山、五股各1例。其中，家戶感染7例，職場感染6人，感染源不明待查1例，新莊、泰山、五股各有1例為居家隔離前、後PCR採檢確診。

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝直播）

▲▼新北防疫0713。（圖／翻攝直播）

ET快訊
摩鐵3度戰人妻！挑國定連假使壞被抓包…小王「為愛變性」仍慘爆
快訊／東元經營權之爭「壞女人」紛擾　會長黃茂雄道歉了！
剛走出監獄被「連開64槍」！饒舌歌手臉胸全彈孔爆頭慘死
18歲男睡了3次「害小女友懷孕」！女友媽氣炸報警…他下場慘曝
「高樓陽台裝鐵捲門」謎炸　他狂盯3年沒開啟過！真實用途超狂
他幫女生指交竟「染性病」　整根手指紅腫痛爆！
快訊／豪雨擴大下班小心雨勢！　「這縣市」列一級淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南韓不能自選疫苗！文在寅敲定2千萬人份莫德納　到貨量僅1.2%

一個BNT事件N種表述　林濁水：真正的關鍵只有一個

中央疫苗預約平台大當機　王鴻薇：還想騙大家Taiwan can help？

侯友宜「平寧計畫」一招降確診　1600警力疫調繼續比照重大刑案

18歲以上開放疫苗意願登記　蔡英文提醒：這組號碼跟施打順序無關

駁市長室阻擋保安宮微解封　黃珊珊：指揮中心、內政部指引不同

WHO不建議混打？　柯文哲搬論文：先打AZ再打莫德納

新北風景區微解封首日現況曝　觀旅局：人車量逾40％該關閉就關閉

6都莫德納剩餘量北市排第3　柯文哲駁「打最慢」：從頭到尾都抹黑

快訊／全北市教職員未來在哪打疫苗？　蔡炳坤：規畫在花博爭豔館

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

南韓不能自選疫苗！文在寅敲定2千萬人份莫德納　到貨量僅1.2%

一個BNT事件N種表述　林濁水：真正的關鍵只有一個

中央疫苗預約平台大當機　王鴻薇：還想騙大家Taiwan can help？

侯友宜「平寧計畫」一招降確診　1600警力疫調繼續比照重大刑案

18歲以上開放疫苗意願登記　蔡英文提醒：這組號碼跟施打順序無關

駁市長室阻擋保安宮微解封　黃珊珊：指揮中心、內政部指引不同

WHO不建議混打？　柯文哲搬論文：先打AZ再打莫德納

新北風景區微解封首日現況曝　觀旅局：人車量逾40％該關閉就關閉

6都莫德納剩餘量北市排第3　柯文哲駁「打最慢」：從頭到尾都抹黑

快訊／全北市教職員未來在哪打疫苗？　蔡炳坤：規畫在花博爭豔館

第三輪意願登記今開放「已485萬人完成」　63%只願打莫德納

復賽一開打直接計算成績　林岳平坦言擔心打擊

復賽首戰富邦對味全　因雨晚上7點30分開打

詐韓籍藝人與女友合拍A片...他不想入監瞎扯染疫遭打臉

助植物人弱勢家庭度過疫情　在一起全省1千份愛心蔬菜箱完成宅配

南韓不能自選疫苗！文在寅敲定2千萬人份莫德納　到貨量僅1.2%

中職復賽首戰開打！獅首局雙盜壘搶下1分

支援醫護抗疫　網路電商業者「饅自然」捐贈1.5萬個N95口罩

創新板20日開板「0掛牌公司」　金管會拚Q4首家公司掛牌！

肯德基推「三層炸雞漢堡」肉食族爽翻！　沒有麵包根本罪惡破表

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

穿「T恤+牛仔褲」見總統挨批　劉宥彤向蔡英文致歉：會自我檢討

劉宥彤會見總統穿T恤＋牛仔褲　總統府曝蔡英文內心感受

1千萬劑BNT疫苗買到了　謝志偉最感謝「Yuchen」

快訊／新北確診足跡公布！這間全聯「逛滿1小時」

快訊／北市3例印度Delta「跟屏東案無關」

蔡英文賀BNT成交！網湧臉書戰翻

快訊／新北公車司機傳確診　56人篩檢結果出爐

快訊／蘆洲裝潢工「一家三口確診」還傳染給同事　感染源不明

快訊／新莊家族感染＋2　侯友宜：玉鳳宮出入複雜將擴大匡列

快訊／蔡英文宣布張忠謀出任APEC代表　交辦疫苗、經貿2大主張

伍克振試飛IDF戰機墜海　空軍英雄殉職30周年

泰山2修車工確診「被司機傳染」　順益汽車不配合篩檢遭停業

快訊／新北莫德納剩20萬劑全台最多　關鍵在侯友宜「這項堅持」

更多熱門

相關新聞

18歲男睡了3次「害小女友懷孕」！女友媽氣炸報警

18歲男睡了3次「害小女友懷孕」！女友媽氣炸報警

新北市一名18歲男子小勁（化名）與年僅14歲的小女友幼幼（化名）發生3次性行為，導致女友懷孕。女友媽一怒之下帶著幼幼前往警局報案。日前小勁遭法院判刑8月，得易科罰金24萬元。

微解封首日　觀旅局曝新北風景區現況

微解封首日　觀旅局曝新北風景區現況

快訊／新北公車司機傳確診　56人篩檢結果出爐

快訊／新北公車司機傳確診　56人篩檢結果出爐

快訊／新北莫德納剩20萬劑全台最多　關鍵在侯友宜「這項堅持」

快訊／新北莫德納剩20萬劑全台最多　關鍵在侯友宜「這項堅持」

泰山2修車工確診「被司機傳染」　順益汽車不配合篩檢遭停業

泰山2修車工確診「被司機傳染」　順益汽車不配合篩檢遭停業

關鍵字：

侯友宜新北疫調

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

莫德納預計第4輪8/5開打！

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

快訊／今日新增28本土、另增6死

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

超模胸形全都露稱霸紅毯

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

更多

最夯影音

更多
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面