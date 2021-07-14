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新北深澳籍漁船走私想闖關　海巡攔截查獲211箱市價700萬私菸

記者郭世賢／新北報導

海巡署第二（北基）巡防區指揮部通報第二岸巡隊深澳安檢所，12日下午4時許針對「昇O號」漁船進港時加強安全檢查，發現疑似有運用密艙走私跡象，旋即組成專案小組實施聯合查緝行動，海巡人員在船尾艙間尋獲密艙入口，查獲走私菸品211箱（10萬5500包），市價約700萬元，全案依《菸酒管理法》移送法辦。

▲新北深澳籍漁船走私想闖關 海巡攔截查獲211箱700萬元私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北深澳籍漁船走私想闖關，海巡攔截查獲211箱700萬私菸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡第二岸巡隊查艙專精小組人員，針對「昇O號」深澳籍漁船進港時，加強實施安全檢查，發現漁船機艙地板夾縫處內層有塑膠袋，疑似夾藏物品，旋即由第二巡防區指揮北部分署第二岸巡隊、偵防分署基隆查緝隊、台北查緝隊、艦隊分署第一（基隆）海巡隊及第二岸巡隊第二一岸巡中隊偵搜犬區隊等單位，組成專案小組實施聯合查緝行動，並立即派遣偵搜犬登船協助搜索。

海巡署專案小組人員於船尾艙間尋獲密艙入口，進而緝獲走私菸品211箱（10萬5500包），市價約新臺幣700萬元，並通知新北市政府財政局菸酒金融科、基隆市政府財政處菸酒管理科及南投縣政府財政處菸酒管理科到場協助處理。

▲新北深澳籍漁船走私想闖關 海巡攔截查獲211箱700萬元私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼海巡人員於船尾艙間尋獲密艙入口，進而緝獲走私菸品211箱（10萬5500包）。

▲新北深澳籍漁船走私想闖關 海巡攔截查獲211箱700萬元私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

疫情期間為避免產生防疫破口，本次緝獲私菸案，海巡人員不敢輕忽，全程穿著防疫裝備，並對「昇O號」深澳籍漁船，蔡姓船長及5名印尼籍船員實施體溫量測及消毒工作， 目前均無發燒情事，後續將依違反《菸酒管理法》第45條移送基隆地檢署，訊後交由新北市政府衛生局進行PCR採檢送驗作業。

海巡第二岸巡隊副隊長王榮忠呼籲，來路不明或廉價菸品，有可能參雜有害化學物質，吸入後恐傷身體健康，民眾發現有走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。

▲新北深澳籍漁船走私想闖關 海巡攔截查獲211箱700萬元私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北深澳籍漁船走私想闖關 海巡攔截查獲211箱700萬元私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

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