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「擴大內需」振興台東經濟　首波4200萬元預算拆5標案引發質疑

▲台東縣政府規劃以4200萬元預算行銷台東在地產品，引發台東縣議員黃治維與民眾質疑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府規劃以4200萬元預算行銷台東在地產品，引發台東縣議員黃治維與部分民眾質疑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴14日召開疫情記者會，台東仍持續加零，饒說明臺東疫苗使用率及長者施打狀況，目前縣內長者已施打及預約人數約達76%，而7月撥補的第1、2波莫德納疫苗預計14日施打完畢，提醒民眾第3波預約至今晚8點、15日開打，對象為65歲以上(55歲以上原住民)長者，鼓勵長者盡快預約施打。另外縣府規劃以4200萬元預算行銷台東在地產品，引發議員與民眾質疑。

台東0確診維持超過1個月，饒慶鈴在記者會中也特別說明，AZ疫苗從３月至６月共獲得18,100劑，實際施打超過2萬人次，使用率超過100%；莫德納疫苗7月前獲2,200劑已施打完畢、7月第1、2波共18,480劑至今日中午使用率達90%，預計今日施打完畢，第3波明天開打且尚有名額，鼓勵長者盡快預約施打。

饒慶鈴指出，縣內65歲以上(55歲以上原住民)長者有51,121人，粗估實際居住者約6成，至今日已施打19,995人、已預約尚未施打約3,486人，剩餘7,192人多為沒有接種意願的長輩；然而高齡長輩常有慢性疾病，抵抗力較差也容易演變成重症，死亡率自然較高，因此接種疫苗利大於弊，建議越快打疫苗越好，台東目前疫苗接種仍以預約優先，但開放部分時段免預約，7/15、7/16在台東市寶桑國中、體育館2處快打站共2,000個名額免預約，65歲以上(55歲以上原住民)長者可直接到現場報到。

▲台東縣政府規劃以4200萬元預算行銷台東在地產品，引發台東縣議員黃治維與民眾質疑。

▲台東縣政府規劃以4200萬元預算行銷台東在地產品，引發台東縣議員黃治維與部分民眾質疑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴也說明，中央已推出1922疫苗預約系統，目前已開放18歲以上民眾意願登記，呼籲18歲以上想要施打的民眾，盡快至中央平台登記(1922.gov.tw )。

饒慶鈴最後也說明台東專屬的疫情振興規劃，希望透過「擴大內需」振興台東經濟，因熱氣球嘉年華活動將縮小規模，原編列的部分預算將轉投入振興之用，首波計畫以4200萬元預算行銷台東在地產品，並推出專屬台東人的在地微旅行，透過到部落、社區旅遊，及購買在地伴手禮刺激消費，預計創造5倍達2億元的商機，透過商業運作機制，讓基層的旅遊、交通運輸、餐飲、農業等動起來，進一步復甦經濟。

但這項預算也引來台東縣議員黃治維與許多民眾質疑，黃治維表示，身為監督者無法接受人民的公帑納稅錢如此浪費，質疑「4200萬拆5個標案是否規避政府採購法勞務採購1000萬以上查核上限」，而這項經費縣府也未向議會報告活動內容經費來源，難道是縣府讓「台東人到台東微旅遊？」許多民眾也質疑作法是否有效，倒不如加發萬元補助4500戶貧困家庭，才能實際幫助到需要幫助的人。

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