桃園65歲以上即將完成接種　18歲以上明天須完成意願登記

▲桃園市長鄭文燦14日視察66歲市民疫苗接種情況，施打前問候等待接種市民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日表示，桃園市75歲以上長者疫苗接種率已超過8成，目前是全國第一，今明2天即將完成65至66歲長者疫苗施打與原住民55至56歲接種作業，提醒符合資格尚未接種市民把握這兩天；此外，目前全國已開放18歲以上市民朋友預約接種疫苗，必須在7月15日下午5點前完成新冠肺炎疫苗第三輪疫苗意願登記。

▲桃園市14日為66歲市民疫苗接種，圖為醫護人員為市民接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦14日上午前往桃園區陽明國中、八德區大成國中、八德國中等接種站視察疫苗接種情形，鄭文燦指出，桃園市75歲以上長者疫苗施打率，已超過8成，目前是全國第一，今明兩天將完成65至66歲長者與55至56歲原住民長者接種作業。至於7月16日起接續進行64歲以下疫苗接種，將不再發送接種通知單，全國統一採取中央「COVID-19公費疫苗預約登記系統」預約方式，可經由「健保快易通APP」，或持健保卡至四大超商、合作藥局與衛生所登記預約施打。

▲桃園市長鄭文燦14日視察66歲市民疫苗接種情況，施打前與市民進行熱身運動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦呼籲，疫苗施打必須事先登記預約才能接種，目前全國已開放18歲以上市民朋友預約登記，必須在7月15日下午5點前進行COVID-19第三輪疫苗意願登記，全市各社區接種站將會持續提供貼心疫苗接種服務。

鄭文燦強調，蔡英文總統期許在7月底全國疫苗覆蓋率能達25%之目標，桃園接種效率快，預估7月底即可率先達成25%，也代表每4人就有1人完成接種第一劑，目前正處於疫情收斂階段，市府會努力讓確診個案歸零，疫苗也會持續普及，以增加全體市民朋友群體免疫力。

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