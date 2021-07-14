快訊／北市三代同堂「一家9人確診」　關聯圖曝光5孫全染疫

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增17例本土確診，以台北市10例為最多，其次為桃園市3例，另確診個案中新增6例死亡。台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊公布一起家戶感染關聯圖，為一個大家庭，裡面總共9人確診，但都是在居家隔離期間確診，疫情沒有擴散。

台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，針對14日開放花博大型接種站、北市確診足跡、疫苗覆蓋率採「劑次人口比」爭議、新北市長侯友宜預告下周會有微解封新措施等問題做回應。

黃珊珊公布一起家戶感染案例，是一個大家庭，裡面總共9人確診，此案為一對同住兄弟各自有妻子孩子，並有共同母親，不過母親與另一位兒子一起住，該2名兄弟在同公司上班，整個家族發生確診後，家人陸續被居家隔離外，也有陸續採檢。

黃珊珊強調，第一個確診者出現後，家人都會被居家隔離，都是中央所謂「居家隔離陽」，所以居家隔離期間都有被匡列，匡列後才變成陽性，這段時間沒與外界接觸，因此沒散出去問題，「只要提早知道居家隔離陽性，就可提早匡列職場、其他接觸者，提早做第二圈匡列。」

黃珊珊說，一個家戶的確會造成一個人確診，若沒做好相關防護，很容易在家互相傳染，此外居隔陽性得清楚說明，雖然是一家9人確診，但不是新生案例或不明來源，都是家戶感染，且確診時間都被居家隔離，沒散出去問題。

黃珊珊表示，北市數字很大部分是家戶感染，所以每天會看到北市數字相對較多，但「我們家戶感染的確較嚴重。」

▼北市家戶感染關聯圖。（圖／北市府提供）