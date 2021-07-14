快訊／感染黑數藏社區　柯文哲：7月後有18%確診者找不到感染源

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

北市府14日下午召開防疫記者會。市長柯文哲表示，7月以後數據大概有18%找不到感染源，代表一天10個確診者，約有2個找不到感染源。柯指出，每天只有2個不明感染源，會花很大力氣徹底剿滅，也許可以達到類似清零的效果，解封就能很慢的放，撐到10月大量打疫苗。

柯文哲指出，如同以往，我們是用發病日當基準做統計，從發病到確診會慢1到2天、甚至3天，因為不是一有症狀就去檢查，北市的統計是用發病日當基準做統計。

柯文哲說，到上禮拜，25周有172個，26周有161個，因為那周在大規模PCR篩檢，後面就很明顯下降，「正在觀察這禮拜是不是可以很明顯的減少，所以這禮拜是很重要的觀察期，到底疫情是不是控制了，有沒有機會徹底殲滅，這禮拜會知道效果」。

柯文哲直言，最大問題還是家戶感染，批發市場大規模打疫苗的戰術應該是有效，「明天環南市場要再做大規模PCR，就可以知道大規模打疫苗有沒有發揮效果」。

另外，針對確診個案，柯文哲說，今天確診案例有11例，其中1例境外移入，「跨過5個行政區，代表社區有潛藏黑數」；柯說，現在每抓1例成本很高，昨天7家醫院做篩檢，篩檢1286個抓到2人。

雖然案例在變少，為了徹底殲滅，匡列範圍越來越大，居家隔離人數都沒減少

檢查一下昨天案例，目前北市大概是10例左右，7月以後數據大概只有18%找不到感染源，「7月1日到現在，確診者做研究，大概18%找不到感染源，代表一天10個約有2個找不到感染源」。

柯文哲指出，現在就是那2人，一天大概2個病例需要花很多力氣追殺。應該到10月應該台灣還是會有大量疫苗可以打，如何撐過7、8、9三個月，按照每天本土案例看起來，最重要還是雙北地區，現在策略是這樣，以台北來講，每天只有2個不明感染源，有辦法徹底剿滅的話，也許是不是可以達到類似清零的效果，解封就很慢的放，撐到10月打疫苗。