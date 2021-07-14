民進黨團指台中新北疫苗接種率低　「壓低六都平均的後段班學生」

▲羅致政指出，台中市、新北市疫苗接種率低，是壓低六都平均的後段班學生。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長羅致政14日表示，台中市、新北市的疫苗接種率為六都最低，「是把六都的平均接種率壓低的後段班學生」，且新北市的疫苗庫存率更為全國第一，呼籲國民黨跟政府站在一起，一起呼籲國人接種疫苗，盡快達成7月的25%的疫苗接種率。

民進黨團14日上午召開「防疫與時間賽跑，拼接種求好求快」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，民進黨團希望全民都能夠接種疫苗，因為防疫是一場跟時間的賽跑，到目前全台灣第一劑的疫苗接種率是15.9%，總統蔡英文希望在7月底達到25%的疫苗接種率，對於控制疫情會有很大的幫助，希望中央與地方政府互相配合。

黃世杰強調，台灣要力拚疫苗接種率，有賴各地方政府、醫護人員及全國人民的努力，也希望大家不要再挑疫苗、黑疫苗，只要有疫苗到貨就依照意願、選擇儘速完成施打，才能夠儘速走出疫情。

羅致政說明，過去一段時間以來，國民黨不斷用各種方式黑疫苗、消滅民眾接種的意願跟誘因，民進黨團要求國民黨為「疫苗催命符」的說法道歉，國民黨團、國民黨總以為船過水無痕，事實上對台灣的傷害、民眾信心的摧毀已經造成負面的影響。

羅致政指出，光以六都的疫苗接種率來看，台北市的第一劑接種率相對最高，倒數兩名則分別為台中市的13.7%、新北市的14.3%，所以換句話說，台中市、新北市是把六都的平均接種率壓低的後段班學生，別的縣市一定有很多可以做的、學習方法值得他們學習。

羅致政再指，若以疫苗的庫存比例來看，倒數前四名也都是藍營執政縣市，包括南投縣的67.9%、花蓮縣的58.5%、台東縣的56.6%及新北市的46.3%，「打的速度的確需要加強」，所謂的幅員廣大不是理由，所以新北市的庫存率偏高的確值得檢討。

羅致政強調，不論從接種率、庫存率來看，藍營執政的縣市都是後段班，可能跟部分國民黨人士之前唱衰、黑疫苗有很大的關係，希望國民黨跟政府站在一起，一起呼籲國人接種疫苗，盡快達成7月底25%疫苗接種率的目標。

劉世芳呼籲，全民應該按照疫苗接種順率施打，「不管打AZ、莫德納都是一樣好」，千萬不要被網路上的小道消息影響，民進黨團呼籲18歲以上的朋友，只要接到接種預約就趕快去，有什麼疫苗就打什麼疫苗，指揮中心絕對會把關疫苗品質。

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