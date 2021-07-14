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民進黨團指台中新北疫苗接種率低　「壓低六都平均的後段班學生」

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲羅致政指出，台中市、新北市疫苗接種率低，是壓低六都平均的後段班學生。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長羅致政14日表示，台中市、新北市的疫苗接種率為六都最低，「是把六都的平均接種率壓低的後段班學生」，且新北市的疫苗庫存率更為全國第一，呼籲國民黨跟政府站在一起，一起呼籲國人接種疫苗，盡快達成7月的25%的疫苗接種率。

民進黨團14日上午召開「防疫與時間賽跑，拼接種求好求快」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，民進黨團希望全民都能夠接種疫苗，因為防疫是一場跟時間的賽跑，到目前全台灣第一劑的疫苗接種率是15.9%，總統蔡英文希望在7月底達到25%的疫苗接種率，對於控制疫情會有很大的幫助，希望中央與地方政府互相配合。

黃世杰強調，台灣要力拚疫苗接種率，有賴各地方政府、醫護人員及全國人民的努力，也希望大家不要再挑疫苗、黑疫苗，只要有疫苗到貨就依照意願、選擇儘速完成施打，才能夠儘速走出疫情。

羅致政說明，過去一段時間以來，國民黨不斷用各種方式黑疫苗、消滅民眾接種的意願跟誘因，民進黨團要求國民黨為「疫苗催命符」的說法道歉，國民黨團、國民黨總以為船過水無痕，事實上對台灣的傷害、民眾信心的摧毀已經造成負面的影響。

羅致政指出，光以六都的疫苗接種率來看，台北市的第一劑接種率相對最高，倒數兩名則分別為台中市的13.7%、新北市的14.3%，所以換句話說，台中市、新北市是把六都的平均接種率壓低的後段班學生，別的縣市一定有很多可以做的、學習方法值得他們學習。

羅致政再指，若以疫苗的庫存比例來看，倒數前四名也都是藍營執政縣市，包括南投縣的67.9%、花蓮縣的58.5%、台東縣的56.6%及新北市的46.3%，「打的速度的確需要加強」，所謂的幅員廣大不是理由，所以新北市的庫存率偏高的確值得檢討。

羅致政強調，不論從接種率、庫存率來看，藍營執政的縣市都是後段班，可能跟部分國民黨人士之前唱衰、黑疫苗有很大的關係，希望國民黨跟政府站在一起，一起呼籲國人接種疫苗，盡快達成7月底25%疫苗接種率的目標。

劉世芳呼籲，全民應該按照疫苗接種順率施打，「不管打AZ、莫德納都是一樣好」，千萬不要被網路上的小道消息影響，民進黨團呼籲18歲以上的朋友，只要接到接種預約就趕快去，有什麼疫苗就打什麼疫苗，指揮中心絕對會把關疫苗品質。

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