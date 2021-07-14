　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南剩餘疫苗預估7／16打完　黃偉哲籲儘速上網登記接種

▲台南市長黃偉哲指出，台南剩餘疫苗預計7月16日施打完畢，接下來登場的公費疫苗預約平台是有多少人登記就配發多少劑疫苗，他呼籲民眾儘速上網登記，及早建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南剩餘疫苗預計7月16日施打完畢，接下來登場的公費疫苗預約平台是有多少人登記就配發多少劑疫苗，他呼籲民眾儘速上網登記，及早建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日上午針對各界詢問台南疫苗施打速度較快、目前剩餘劑量為六都最少等議題做出回應指出，目前台南所剩餘疫苗，預計7月16日就可施打完畢，接下來登場的公費疫苗預約平台是「一個蘿蔔一個坑」，有多少人登記就配發多少劑疫苗，他呼籲民眾儘速上網登記，及早建立保護力。

黃偉哲市長表示，早一天讓民眾施打疫苗，就能早一天開啟保護力，因此台南市政府努力加開施打站，13日公布剩餘4.9萬劑，14日可能就剩下4萬劑左右，預計到7月16日就會打光，目標7月底達到25％覆蓋率。

黃偉哲提到，對於各縣市施打政策和速度，大家都予以尊重，各自努力，但台南在增加施打量能時也需兼顧重視醫護人員的辛勞，畢竟人都是要休息的，在醫護人力不足吃緊的地區，還是要體諒他們，例如很多地方的醫院、診所、衛生所的醫護人員，甚至是學校的校護，都被請求幫忙支援，但可能接種人力還是有些吃緊。

黃偉哲指出，台南市約有1500家診所，若請每個診所都幫忙施打100劑，那就是15萬劑的量，但在實務上，必須尊重診所及其醫護人員意願，同時要看診所是否有足夠容納空間，空間小的施打量能就有限，若醫療院所有意願加入，市府會協助代轉CDC成為特約合約施打點。

黃偉哲強調，唐鳳政委的公費疫苗預約平台是「一個蘿蔔一個坑」，民眾需要上網登記，中央才會配撥疫苗到地方，即有幾個人登記就配撥幾劑，地方政府要配合的是把醫護人力配置到各施打點，讓施打工作能夠順暢，因此並沒有所謂施打快就多拿一點疫苗，施打慢就少撥一點疫苗的問題。黃偉哲也再次呼籲，為了及早建立保護力，請符合資格的朋友儘快上網登記。

▲台南市長黃偉哲指出，台南剩餘疫苗預計7月16日施打完畢，接下來登場的公費疫苗預約平台是有多少人登記就配發多少劑疫苗，他呼籲民眾儘速上網登記，及早建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為協助民眾進行「COVID-19公費疫苗意願登記」，黃偉哲市長指示民政局協置設立單一櫃台服務民眾，以安平平區公所為例，13日為服務里民，設立3線COVID-19公費疫苗預約平台單一櫃檯，協助有需求的民眾可以趕快依照意願預約，現場測試狀況良好，上午共受理成功約20件民眾無法由家屬協助登記以及獨居長者需協助的服務案件。

COVID-19公費疫苗預約平台14日開放2003年以前出生者意願登記，在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年（含）以前出生者」，今早開始進行第三輪意願登記，提醒民眾有意願登記者，意願登記時間從即日起持續到15日下午5時止，請民眾保握時間，趕快上網預約。另COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

勳風 冰晶水冷扇涼風扇

ET快訊
雞排妹拒認正宮「感情被破壞」：是她的選擇！　網轟刷新三觀
尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光」　2秒影片引暴
快訊／53歲男躺公園涼亭暴斃！　曾拒絕打疫苗
獨／打莫德納後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送
快訊／丁允恭酒駕肇事！　撞倒機車畫面曝光
Gogoro新3車型上市！　最低5萬元可入手
快訊／酒駕撞傷機車騎士　丁允恭回應了
快訊／台中小黃運將染疫插管　匡列30人1確診
打過2劑AZ「也登記成功」　工程師揪1盲點挨酸！內行：真的大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹科寶山二期擴建都委會過了　下一步：8月送大會審議

台南剩餘疫苗預估7／16打完　黃偉哲籲儘速上網登記接種

197線串聯5鄉鎮！台東籌3.2億　拓寬+建橋帶動縱谷發展

南警公布南區測照路段　提醒民眾勿超速守荷包

桃園阿北打完疫苗機車飛了　記不起車牌成破案關鍵

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封　原民+客家文化園區停車管制曝

「宇美町式」施打法！慈濟龐大快打部隊　單日完成千名長者接種

安毒臭味露餡！遇警盤查心慌丟包毒品　新營警當場抓包

騎快不是帥安全最實在　歸仁警統計近3年死亡車禍以超速為主要肇因

冒雨搶打「莫德納」疫苗卻沒了　中埔鄉民怨

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

竹科寶山二期擴建都委會過了　下一步：8月送大會審議

台南剩餘疫苗預估7／16打完　黃偉哲籲儘速上網登記接種

197線串聯5鄉鎮！台東籌3.2億　拓寬+建橋帶動縱谷發展

南警公布南區測照路段　提醒民眾勿超速守荷包

桃園阿北打完疫苗機車飛了　記不起車牌成破案關鍵

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封　原民+客家文化園區停車管制曝

「宇美町式」施打法！慈濟龐大快打部隊　單日完成千名長者接種

安毒臭味露餡！遇警盤查心慌丟包毒品　新營警當場抓包

騎快不是帥安全最實在　歸仁警統計近3年死亡車禍以超速為主要肇因

冒雨搶打「莫德納」疫苗卻沒了　中埔鄉民怨

3人以上Google Meet只能開1小時　想超時！主持人付費　

張育成降到3A首度開轟單場2安　陳聖平敲1安

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

Switch等你抽！ETtoday邀請您一起為東奧金牌王集氣！

寶媽打疫苗前夕「恐慌症發作」　由曾寶儀陪同…完成接種莫德納！

超商凍一夏！小七推「鬼滅之刃」加價購、全家迎東奧集章搶市

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

《黑寡婦》台灣上檔首日！電影院「現排隊人潮」

大谷翔平所有球種都用上！5球解決　塔提斯笑：運氣好

地方熱門新聞

中埔民眾冒雨搶打「莫德納」到場卻沒疫苗

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

澎湖微解封開放內用　簡餐店、火鍋店通過審核

房屋搬遷進度100%　竹市公道三明年通車

基隆2年後可省2.2座新山水庫　蘇貞昌肯定林右昌

桃園阿北打完疫苗機車飛了　記不起車牌成破案關鍵

台中三越確診男　2處新足跡曝光

南警公布測照路段提醒民眾勿超速

騎快不是帥安全最實在

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封

慈濟「宇美町式」施打法　單日完成千名接種

立委萬美玲：BNT國高中生先打　引熱議

斥資3.2億　台東改善197線帶動縱谷發展

南市議員聯合捐贈消防局1萬個口罩

更多熱門

相關新聞

台北花博啟動大型接種站！中央疫苗政策大轉彎？

台北花博啟動大型接種站！中央疫苗政策大轉彎？

鴻海、台積電12日宣布將引進1000萬劑BNT疫苗，總統蔡英文特別感謝各方努力。不過，也引來國民黨痛批，「蔡政府事前阻擋疫苗，事後大力收割！」另一方面，指揮官陳時中13日表示，目前我國疫苗覆蓋率已經達到15.9%，要達到25%不需要到8月中那麼久。莊人祥則表示，7月底一定會達到 25%。據統計，台北市以22%疫苗涵蓋率排名第三，為本島縣市中最高；台灣何時才能見到群體免疫的曙光？《雲端最前線》14日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

陸地方：家長未打疫苗小孩暫緩入學

陸地方：家長未打疫苗小孩暫緩入學

打過AZ也登記成功！他揪Bug挨酸...內行卻點頭

打過AZ也登記成功！他揪Bug挨酸...內行卻點頭

長輩問要打疫苗嗎　「輪到你就去」爆共鳴

長輩問要打疫苗嗎　「輪到你就去」爆共鳴

外媒稱復星香港協議「蒐集接種者個資」 港府：嚴重失實

外媒稱復星香港協議「蒐集接種者個資」 港府：嚴重失實

關鍵字：

台南疫苗黃偉哲登記接種

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

雞排妹回應！不知保時捷男有女友

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面