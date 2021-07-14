台南剩餘疫苗預估7／16打完　黃偉哲籲儘速上網登記接種

▲台南市長黃偉哲指出，台南剩餘疫苗預計7月16日施打完畢，接下來登場的公費疫苗預約平台是有多少人登記就配發多少劑疫苗，他呼籲民眾儘速上網登記，及早建立保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日上午針對各界詢問台南疫苗施打速度較快、目前剩餘劑量為六都最少等議題做出回應指出，目前台南所剩餘疫苗，預計7月16日就可施打完畢，接下來登場的公費疫苗預約平台是「一個蘿蔔一個坑」，有多少人登記就配發多少劑疫苗，他呼籲民眾儘速上網登記，及早建立保護力。

黃偉哲市長表示，早一天讓民眾施打疫苗，就能早一天開啟保護力，因此台南市政府努力加開施打站，13日公布剩餘4.9萬劑，14日可能就剩下4萬劑左右，預計到7月16日就會打光，目標7月底達到25％覆蓋率。

黃偉哲提到，對於各縣市施打政策和速度，大家都予以尊重，各自努力，但台南在增加施打量能時也需兼顧重視醫護人員的辛勞，畢竟人都是要休息的，在醫護人力不足吃緊的地區，還是要體諒他們，例如很多地方的醫院、診所、衛生所的醫護人員，甚至是學校的校護，都被請求幫忙支援，但可能接種人力還是有些吃緊。

黃偉哲指出，台南市約有1500家診所，若請每個診所都幫忙施打100劑，那就是15萬劑的量，但在實務上，必須尊重診所及其醫護人員意願，同時要看診所是否有足夠容納空間，空間小的施打量能就有限，若醫療院所有意願加入，市府會協助代轉CDC成為特約合約施打點。

黃偉哲強調，唐鳳政委的公費疫苗預約平台是「一個蘿蔔一個坑」，民眾需要上網登記，中央才會配撥疫苗到地方，即有幾個人登記就配撥幾劑，地方政府要配合的是把醫護人力配置到各施打點，讓施打工作能夠順暢，因此並沒有所謂施打快就多拿一點疫苗，施打慢就少撥一點疫苗的問題。黃偉哲也再次呼籲，為了及早建立保護力，請符合資格的朋友儘快上網登記。

為協助民眾進行「COVID-19公費疫苗意願登記」，黃偉哲市長指示民政局協置設立單一櫃台服務民眾，以安平平區公所為例，13日為服務里民，設立3線COVID-19公費疫苗預約平台單一櫃檯，協助有需求的民眾可以趕快依照意願預約，現場測試狀況良好，上午共受理成功約20件民眾無法由家屬協助登記以及獨居長者需協助的服務案件。

COVID-19公費疫苗預約平台14日開放2003年以前出生者意願登記，在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年（含）以前出生者」，今早開始進行第三輪意願登記，提醒民眾有意願登記者，意願登記時間從即日起持續到15日下午5時止，請民眾保握時間，趕快上網預約。另COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

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