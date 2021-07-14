支持開放餐廳內用！公衛專家：對庶民經濟很重要

▲所有公衛講師一致同意台灣應該開放餐廳內用。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面,下同）

記者黃凱翊／綜合報導

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今早直播分享對於新冠疫情的分析以及疫苗的科學實證結果，其中在分析各國餐廳開放政策時，提到目前全台縣市都維持餐廳不開放內用，陳秀熙臨時提議要所有參與直播的講師進行線上投票，結果顯示所有公衛專家都認為台灣餐廳可以開放內用。

陳秀熙表示，餐廳內用對庶民經濟非常重要，雖然依照專業上可以支持中央開放內用的政策，但由於餐廳的各種場域種類很多，希望各地對於不同場域的餐廳開放準則，還是要依照決策者所給予的指引來協助餐廳內用措施，讓群聚感染機會減少。





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▲陳立昇教授分享紐西蘭餐廳開放措施。

▲台灣目前一到六類的疫苗施打率已達82%。

另外針對目前的台灣施打率，陳秀熙分析，一到六類的疫苗施打率已經達到了82%，其中長照機構疫苗施打率已打到了78%，75歲以上長者施打率也達到了63%，維持國家運作的第七類施打率也將近達到50%，對於台灣未來的疫情控制也會非常有幫助，陳秀熙甚至喊出了打一劑疫苗再加上戴緊口罩，就可以等於國外打兩劑疫苗但口罩沒戴好的情況。

公衛專家陳秀熙表示，目前台灣的Rt值在0.35，且已經維持Rt值小於1一個月，代表台灣透過三級警戒還有快速設立快篩篩檢站等作法，確實發揮了早期找到隱形傳播鏈的功效，讓傳播鏈默默被阻斷，台灣已經穩定控制了疫情。