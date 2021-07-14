大陸上半年出口新冠疫苗「逾5億劑」　超過所有出口國總和

▲大陸上半年出口逾5億劑新冠疫苗和原液。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關總署公布數據顯示，今年上半年，大陸已向112個國家和地區出口超過5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的六分之一。據《財新網》報導，按英國病毒研究公司Airfinity的統計數據，大陸新冠疫苗出口量超過了其他所有出口國的總和。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文在13日記者會上表示，為促進疫苗在全球的公平分配和使用，今年以來，海關總署推出一系列措施，保障新冠疫苗快速通關。

李魁文表示，目前大陸出口疫苗衛生檢疫審批時長已由法定的20個工作日縮短為2小時，通關時長縮短為3小時以內，而在保障新冠疫苗安全、快速通關的同時，海關也採取多項措施，嚴厲打擊新冠疫苗的非法出境。

據《財新網》報導指出，為協助新冠疫苗出口，大陸航空公司也相繼開通「疫苗航班」進行專門包機運輸。7月12日，順豐航空就執飛首個「疫苗航班」，使用波音767F全貨機將125萬劑大陸新冠疫苗，由北京運抵中亞國家吉爾吉斯，預計可滿足當地62.5萬人的疫苗接種需求。

大陸三大國有航空公司也已承運多班「疫苗航班」。截至6月底，南方航空已累計運載新冠疫苗逾1,000萬劑至6個國家。此前，中國國航、東方航空和海南航空也曾向泰國、多明尼加和蓋亞那運輸多班「疫苗航班」。