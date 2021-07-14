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家長未打疫苗「小孩暫緩入學」　陸地方禁令升級

▲遊客在上海南京路步行街的臨時接種點打疫苗。（圖／CFP）

▲大陸各地方陸續針對未接種疫苗的民眾，發出限制令。圖為民眾在上海南京路步行街的臨時接種點打疫苗。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在大陸有部分省市，祭出未接種疫苗者，將不得出入醫院等公共場所的禁令後，據廣西省桂平市、貴港市等地公告，為強化校園防控，實現「應種盡種」，幼稚園、中小學等各階段的學生，其戶籍本上家庭成員若在開學前，未完成接種新冠疫苗的，原則上學生將「暫緩入學。」

廣西桂平市最新發布的通報要求，全市年滿18周歲以上（戶籍不限）且無疫苗禁忌症的人員均須接種。 7月31日前，請未接種人員持本人身份證市疫苗接種點完成第一針接種，8月31日前完成第二針接種。至於若有接種禁忌證明，則由各接種點執業醫師出具，並加蓋接種單位公章。

當地要求，8月1日起，原則上未接種人員（有禁忌症除外）不得參加市級組織的重大活動，不得進入醫療機構住院部、養老院、學校等重點場所。

與此同時，廣西桂平市和廣西貴港市港南區木格鎮的通報都提出，為強化校園疫情防控，確保校園安全，各個階段（幼兒園，小學，初中，高中）的學生戶籍本上，家庭成員符合接種條件的應在開學前就近完成接種。「原則上未完成接種的，暫緩入學。」

通報還強調，「請廣大未接種疫苗的群眾朋友抓緊時間就近前往接種，避免影響您的孩子入學！」

在此之前，中國大陸就有包括浙江省寧海、青田兩縣等地，通報稱原則上分別自25、21日起，將不允許未接種人員，進入醫療機構駐院部門、學校、圖書館、博物館等地。

面對大陸各地方相繼針對「未接種疫苗者」發布禁令，網友正反意見紛呈，有人擔憂，「是不是侵犯人權了」、「難道我有禁忌症，到每個地方挨個解釋嗎」，也有人表示，「特殊時期、特殊作法，理解。」

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