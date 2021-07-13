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台南都會公園、十鼓文創園區　化身台南最具特色施打站

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南都會公園、十鼓文創園區，將化身成為台南最具特色施打站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南都會公園、十鼓文創園區，將化身成為台南最具特色施打站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著疫苗施打年齡層逐漸開放，符合接種資格的年輕族群越來越多，施打疫苗將走向「日常化」，為兼顧疫苗施打量能和接種場所優質化，台南市政府積極尋覓符合台南特色的空間場域，已陸續跟奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等單位洽談，規劃在主場館以外的空間設置施打站。

「打疫苗不該只是緊張與擔憂，或是無聊等待留觀。」黃偉哲市長表示，國外已逐漸接納疫情「流感化」的趨勢，所以在大賣場等處設置疫苗接種站，而台南是文化古都，具備許多文化歷史場域和特色觀光景點，台南接下來希望能讓疫苗接種貼近民眾生活，透過充滿空間感、文創感甚至是藝術感的場域，安撫民眾心靈，補充滿滿正能量。

市府表示，初步已獲得奇美博物館館長許家彰、十鼓仁糖文創園區負責人謝十等人同意，非常感謝這兩處全台知名且代表台南特色的觀光場域，皆有意願協助配合防疫任務，盡心實踐企業社會責任。

其中，預計奇美博物館接種場地將設置外圍的台南都會公園管理中心，相關接種地點和時段等細節，仍待進一步規劃；另有其他能讓民眾舒適接種疫苗的特色場域，市府亦正全力尋覓。

黃偉哲市長說，之前疫情嚴峻時，民眾常說「宅在家」就是對國家社會防疫最有幫助的事情，而隨著疫情逐漸趨緩，「打疫苗」也同樣是對提升城市防疫力最有幫助的事情，因此已多次呼籲市民，隨著「疫苗列車」一列一列到來，請市民依序上車，勇敢伸出手臂接種疫苗。

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