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BNT疫苗來台　台南市加開大小注射站擴大施打量能

▲台南市衛生局長許以霖指出，BNT疫苗來台，台南也會配合加開大中小注射站，擴大施打量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局長許以霖指出，BNT疫苗來台，台南也會配合加開大中小注射站，擴大施打量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局長許以霖指出，台南市是連續1週7天全時段施打疫苗，包含了13家疫苗責任醫院、12家特約醫院，198家診所，還37家衛生所，其實數量非常大，BNT疫苗來台，台南也會配合加開大中小注射站，擴大施打量能。

衛生局長許以霖說，台南市因時段、因量能而開的大中小型施打站，大型施打站計畫一直在進行，醫護人員很辛苦，從5月11日到現在大家都沒有休息，一開始是忙著篩檢，後來就忙著要打疫苗，再次感謝台南市醫護人員、防疫人員，還有感謝台南市民的配合。

▲台南市衛生局長許以霖指出，BNT疫苗來台，台南也會配合加開大中小注射站，擴大施打量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖強調，其實台南單日最高紀錄是施打2萬人，所以不用想什麼計畫，因為現在就在執行中，那未來會開的場所，除了復興國中、新營體育場、慈濟高中，還會加上永康永仁高中、麻豆的曾文農工、還有安南國中、仁德國小、歸仁國中，希望增加這些中大型的場所在各個不同的區，讓台南市各區的民眾都能夠就近到中大型施打站去施打，雖然醫護人員都要到不同的區域去做施打，但是台南醫護人員量能是很充沛的，是很有熱情的，所以擴大施打量能沒有問題。

▲台南市衛生局長許以霖指出，BNT疫苗來台，台南也會配合加開大中小注射站，擴大施打量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，再次拜託民眾，醫護人員這麼辛苦，又這麼有熱情，絕對不要去大聲斥喝、辱罵醫護人員，不僅不道德，而且是違法。

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