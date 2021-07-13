台南夜市微解封　歸仁警防疫宣導食在安心

▲台南市警歸仁分局在轄內復業夜市復業首日，派員加強宣導防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布防疫措施鬆綁逐步執行，故台南市的夜市和餐廳在13日復業後，仍維持限外帶、禁止內用的模式營業，台南市警歸仁分局在轄內復業夜市復業首日，派員加強宣導防疫。

在夜市復業開放初期，為有效規範攤商及民眾遵守台南市政府相關防疫配套措施，歸仁警分局長洪頂力要求派出所，針對所轄復業夜市加強宣導執行防疫措施，13日晚上仁德所員警特前往轄內鍾厝夜市，手持大聲公，用力防疫宣導：1、勸導（取締）未戴口罩、邊走邊吃者。2、勸導（取締）未維持1.5公尺以上社交距離及群聚者。3、加強夜市週邊交通安全疏導。

歸仁分局長洪頂力表示，夜市業者須遵守「三罩一套」與「三禁二外」兩大防疫指引，「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「三禁二外」則指禁內用，禁試吃、禁邊走邊吃，需外帶或外送。而中央雖宣布防疫措施鬆綁逐步執行，惟防疫警戒等級尚未降級，疫情千變萬化，請民眾切勿掉以輕心，切實遵守防疫指引，落實各項防護措施，如此方能「食」在安心。

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