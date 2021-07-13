台南新成功夜市復業首日　警、政加強防疫稽查讓民眾安心迺夜市

▲台南市市場處處長陳豪吉，北區區長李皇興及五分局長李名昌等人，率員至新成功夜市實地稽查並加強防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新成功夜市13日晚上微解封復業首日，為兼顧經濟活動與防疫工作，台南市經濟發展局、台南市警五分局、北區區公所及夜市管委會等相關單位，提早於12日前往夜市會勘，確認出入口動線規劃、攤商設置距離等防疫措施，確保民眾能在防疫滴水不漏的情況下安心採購美食。

13日晚上，台南市市場處處長陳豪吉，北區區長李皇興及五分局長李名昌親率員警及市府人員，至新成功夜市實地稽查並加強防疫宣導。

「夜市小吃拚經濟，五分局警拚防疫」，台南市政府為顧及受疫情衝擊的民生經濟，在夜市攤商配合三罩一套、落實環境清消、人流管制、消費者三禁二外、實聯制、維持1.5公尺以上社交安全距離等防疫措施下，就能有條件復業，五分局警為避免防疫破口，除了配合市場處及區公所，加強新成功夜市的防疫稽查外，更積極的手持宣導海報，輔以夜市管委會廣播系統加強宣導，提醒夜市攤販及逛夜市的民眾，隨時注意防疫措施，顧肚子的同時也不忘防疫，並派員於出入口進行交通疏導，避免人車擁擠，確保交通順暢。

五分局長李名昌提醒民眾，在微解封時期拚經濟，仍應避免疫情擴大，為確實保障民眾身體健康，要求員警同仁從嚴執行防疫稽查，並呼籲民眾不要心存僥倖，應自律嚴格遵守防疫措施，保護自己也守護家人的健康。

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