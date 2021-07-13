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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「這種外交官渣到底」　他酸謝志偉「高級襯」：早在德國打疫苗？

中華民國駐德大使謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）

▲謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者黃巈禾／台北報導

駐德代表謝志偉13日表示，台灣向德國BNT採購疫苗一事，先官，再民，接著官民合體，除了感謝台積電、鴻海創辦人郭台銘外，最想感謝一名女性公務員「Yuchen」，以E-mail協助我國溝通購買疫苗。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，謝志偉「高級襯」，無法爭取疫苗，只能事後藉由感謝來猛襯有功之人。

黃子哲13日以「謝志偉的高級襯」在臉書為題表示，鴻海及台積電成功採購德國BNT疫苗後，民進黨政府的收割機全員出動，毫不客氣的搶功、掠美、以及沾光，其中箇中翹楚的便是謝志偉，擔任駐德代表「一劑無成」，但適時透過感謝一位疾管署的官員，成功搏得新聞版面，這種襯，是一種「高級襯」，已經到達厚顏無恥領域中的新境界。

黃子哲指出，能買到1000萬劑BNT疫苗此等大事，有貢獻者勢必不少，鴻海創辦人郭台銘與台積電董事長劉德音帶頭殺出血路，居功厥偉不在話下，其他無論是該企業以及疾管署的相關人員等，當然也是幕後英雄，謝志偉用大篇幅謝謝疾管署的「Yuchen」，是揪甘心沒錯，但文章從頭到尾沒絲毫的自省與慚愧，為什麼堂堂一個駐德代表，無法幫自己的國家爭取到一劑疫苗，只能在事後藉由感謝來猛襯有功之人。

黃子哲提到，先前藝人張小燕在臉書轉發一張圖片，上面寫別再刁難，趕快給疫苗，隨即被謝志偉隔空回批是在製造仇恨，疫苗不足是人民的痛，張小燕的訴求背後是多少台灣人民的心聲，謝志偉不知以此自惕，幫忙爭取疫苗，還對張小燕開嗆，這種外交官簡直渣到底了，還是謝志偉早已在德國打了疫苗，所以無法苦民所苦，對台灣民眾沒足夠疫苗可打，一點感覺也沒有？

黃子哲還說，謝志偉不忘強調，對仍在硬扯「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣，謝志偉說別人硬扯，其實自己才是硬拗，如果民進黨政府買得到疫苗，何需民間企業出手？若不是政府推三阻四，此事需要拖到1個多月？需要逼得讓郭台銘直接找上蔡英文？「政府最後願意放手，是龐大民意及嚴峻疫情的壓力使然，不然是你謝志偉的功勞嗎？悲哀的是，謝志偉除了尸位素餐以及跳樑小丑外，看來也只剩下『謝謝』的功能，真正成為名符其實的『謝代表』。」

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