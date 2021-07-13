非唐鳳功勞？她揭疫苗預約平台「由民營公司建置」　衛福部已讀不回

▲高虹安揭疫苗預約平台由民營公司建置上線，但向衛福部索資卻遭已讀不回。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者蘇晏男／台北報導

行政院推出的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」（下稱疫苗預約平台），普遍認為是由政委唐鳳設計開發，不過民眾黨立委高虹安13日指出，該預約平台是由「委託某外部機構建置」，在不清楚預算來源等情況下，三週前已向衛福部索資，但至今被已讀不回，讓她嚴正表示，這不是一個行政部門面對民意代表機關監督的態度。

疫苗預約平台13日突開放18歲以上一般民眾意願登記，國人踴躍登記，網路流量超過前端閘道負載而一度當機，引起民怨。高虹安13日晚間進一步透露，從國會監督角度，這星期同時是她向衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」索資後的第三週。

她表示，在這三週期間，團隊同仁時時追蹤該平台相關資訊回覆的進度，但是，每次所得到的回應都以「內部簽核還未過」為理由，遲遲不願回覆提供。「我必須嚴正地說，這真的不是一個行政部門（行政院）面對民意代表機關（立法院）監督應有的態度」。

對於為何要監督疫苗接種預約平台的規劃及預算？高虹安解釋，她與團隊注意到該平台網站上寫到，是「委託某外部機構建置」，所以希望瞭解包含：功能開發、上線期程、系統委外成本等規劃，不料卻被「已讀不回」三週。

她說，能理解政府在公文簽核有一套相關的流程，但三個星期過去了，平台也已在上週四正式上線了，回函給立法院的公文簽核還沒完成？到底是政府部門的效率有待加強，還是已經「吃了秤陀鐵了心」，不給立委資料呢？

「預算來源無法告知？採購程序又是如何完成的呢？招標程序是否符合採購法相關規定？還是行政部門又跳過了立法院審查預算的權責，把其他預算科目挪移來做這件事情呢？」高虹安表示，即便是用霸王條款合法進行預算流用，應還是可誠實回覆立院監督，讓國會知道從哪裡移來的預算？又挪移了多少？

此外，高虹安認為，因應社會上各類族群民眾的資訊熟稔度不同，疫苗預約平台系統需預先規劃防呆功能，也須更加完善疫苗施打上的必要功能，例如：疫苗混打防呆、登記時優先施打順序的資格稽核、民眾接種第二劑間隔時間查詢、殘劑預約功能等都是民眾目前的需求，難道身為立委都無法代表民眾瞭解衛福部的規劃嗎？

高虹安強調，她還是要敦促衛福部：平台系統既已由民營公司建置上線，相關委外的行政流程和預算來源，也應儘快提出明確說明。她也酸，「衛福部對立委的監督也Error520嗎」、「不禁回想到沒有會議紀錄的衛福布」。