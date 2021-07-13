　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非唐鳳功勞？她揭疫苗預約平台「由民營公司建置」　衛福部已讀不回

▲高虹安揭疫苗預約平台由民營公司建置上線，但向衛福部索資卻遭已讀不回。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安揭疫苗預約平台由民營公司建置上線，但向衛福部索資卻遭已讀不回。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者蘇晏男／台北報導

行政院推出的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」（下稱疫苗預約平台），普遍認為是由政委唐鳳設計開發，不過民眾黨立委高虹安13日指出，該預約平台是由「委託某外部機構建置」，在不清楚預算來源等情況下，三週前已向衛福部索資，但至今被已讀不回，讓她嚴正表示，這不是一個行政部門面對民意代表機關監督的態度。

疫苗預約平台13日突開放18歲以上一般民眾意願登記，國人踴躍登記，網路流量超過前端閘道負載而一度當機，引起民怨。高虹安13日晚間進一步透露，從國會監督角度，這星期同時是她向衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」索資後的第三週。

她表示，在這三週期間，團隊同仁時時追蹤該平台相關資訊回覆的進度，但是，每次所得到的回應都以「內部簽核還未過」為理由，遲遲不願回覆提供。「我必須嚴正地說，這真的不是一個行政部門（行政院）面對民意代表機關（立法院）監督應有的態度」。

對於為何要監督疫苗接種預約平台的規劃及預算？高虹安解釋，她與團隊注意到該平台網站上寫到，是「委託某外部機構建置」，所以希望瞭解包含：功能開發、上線期程、系統委外成本等規劃，不料卻被「已讀不回」三週。

她說，能理解政府在公文簽核有一套相關的流程，但三個星期過去了，平台也已在上週四正式上線了，回函給立法院的公文簽核還沒完成？到底是政府部門的效率有待加強，還是已經「吃了秤陀鐵了心」，不給立委資料呢？

「預算來源無法告知？採購程序又是如何完成的呢？招標程序是否符合採購法相關規定？還是行政部門又跳過了立法院審查預算的權責，把其他預算科目挪移來做這件事情呢？」高虹安表示，即便是用霸王條款合法進行預算流用，應還是可誠實回覆立院監督，讓國會知道從哪裡移來的預算？又挪移了多少？

此外，高虹安認為，因應社會上各類族群民眾的資訊熟稔度不同，疫苗預約平台系統需預先規劃防呆功能，也須更加完善疫苗施打上的必要功能，例如：疫苗混打防呆、登記時優先施打順序的資格稽核、民眾接種第二劑間隔時間查詢、殘劑預約功能等都是民眾目前的需求，難道身為立委都無法代表民眾瞭解衛福部的規劃嗎？

高虹安強調，她還是要敦促衛福部：平台系統既已由民營公司建置上線，相關委外的行政流程和預算來源，也應儘快提出明確說明。她也酸，「衛福部對立委的監督也Error520嗎」、「不禁回想到沒有會議紀錄的衛福布」。

ET快訊
蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光
非唐鳳功勞？她揭疫苗預約平台「由民營公司建置」
酒店妹被嫌上班不認真　一原因遭「5分鐘電擊1次」凌虐2小時
打完疫苗爆痛不舉！醫推「快按壓1部位」　她一試驚呼：太神了
擊敗Delta病毒「枋寮醫院守住了」！明日上午8時恢復營運
快訊／苗栗驚傳慢跑男突倒地失去生命　地面破裂！懷疑遭「雷劈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨：九二共識符合維持現狀、兼顧國家主權

「這種外交官渣到底」　他酸謝志偉「高級襯」：早在德國打疫苗？

非唐鳳功勞？她揭疫苗預約平台「由民營公司建置」　衛福部已讀不回

駐菲律賓代表處恢復上班僅5天！再有1人確診 　6月迄今累計8例

南韓不能自選疫苗！文在寅視訊敲定2千萬人份莫德納　到貨量僅1.2%

一個BNT事件N種表述　林濁水：真正的關鍵只有一個

中央疫苗預約平台大當機　王鴻薇：還想騙大家Taiwan can help？

侯友宜「平寧計畫」一招降確診　1600警力疫調繼續比照重大刑案

18歲以上開放疫苗意願登記　蔡英文提醒：這組號碼跟施打順序無關

駁市長室阻擋保安宮微解封　黃珊珊：指揮中心、內政部指引不同

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國民黨：九二共識符合維持現狀、兼顧國家主權

「這種外交官渣到底」　他酸謝志偉「高級襯」：早在德國打疫苗？

非唐鳳功勞？她揭疫苗預約平台「由民營公司建置」　衛福部已讀不回

駐菲律賓代表處恢復上班僅5天！再有1人確診 　6月迄今累計8例

南韓不能自選疫苗！文在寅視訊敲定2千萬人份莫德納　到貨量僅1.2%

一個BNT事件N種表述　林濁水：真正的關鍵只有一個

中央疫苗預約平台大當機　王鴻薇：還想騙大家Taiwan can help？

侯友宜「平寧計畫」一招降確診　1600警力疫調繼續比照重大刑案

18歲以上開放疫苗意願登記　蔡英文提醒：這組號碼跟施打順序無關

駁市長室阻擋保安宮微解封　黃珊珊：指揮中心、內政部指引不同

Google雲端硬碟異動　舊版「備份與同步」10月停止支援

BNT疫苗來台　台南市加開大小注射站擴大施打量能

不理拜登　貨櫃船運15日起歐線運價普漲、美國線個別行動

物流大哥傳「你的貓怪怪的！」　心急奴才見照片笑回13字

熱海土石流再尋獲一具遺體　總計11死…仍有17人失聯

蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

明星賽倒數！吳念庭連5戰安打　宋家豪中繼失1分

國民黨：九二共識符合維持現狀、兼顧國家主權

小主人哭鬧貓姐姐「芭蕾」秒揮正義鐵拳　網笑：改名叫巴蕊

睡覺被吵醒！萌貴賓成「茫臉修女」　美夢被打斷露無辜眼

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

政治熱門新聞

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

穿「T恤+牛仔褲」見總統挨批　劉宥彤向蔡英文致歉：會自我檢討

劉宥彤會見總統穿T恤＋牛仔褲　總統府曝蔡英文內心感受

快訊／北市3例印度Delta「跟屏東案無關」

1千萬劑BNT疫苗買到了　謝志偉最感謝「Yuchen」

快訊／新北確診足跡公布！這間全聯「逛滿1小時」

快訊／新北公車司機傳確診　56人篩檢結果出爐

蔡英文賀BNT成交！網湧臉書戰翻

快訊／蘆洲裝潢工「一家三口確診」還傳染給同事　感染源不明

泰山2修車工確診「被司機傳染」　順益汽車不配合篩檢遭停業

快訊／新莊家族感染＋2　侯友宜：玉鳳宮出入複雜將擴大匡列

快訊／蔡英文宣布張忠謀出任APEC代表　交辦疫苗、經貿2大主張

伍克振試飛IDF戰機墜海　空軍英雄殉職30周年

快訊／新北莫德納剩20萬劑全台最多　關鍵在侯友宜「這項堅持」

更多熱門

相關新聞

BNT疫苗來台台南市加開注射站

BNT疫苗來台台南市加開注射站

台南市衛生局長許以霖指出，台南市是連續1週7天全時段施打疫苗，包含了13家疫苗責任醫院、12家特約醫院，198家診所，還37家衛生所，其實數量非常大，BNT疫苗來台，台南也會配合加開大中小注射站，擴大施打量能。

「謝志偉高級襯」　他：早在德國打疫苗？

「謝志偉高級襯」　他：早在德國打疫苗？

打疫苗未到保護期　台北某診所員工確診

打疫苗未到保護期　台北某診所員工確診

南韓不能自選疫苗　莫德納到貨量僅1.2%

南韓不能自選疫苗　莫德納到貨量僅1.2%

台南設置單一櫃台服務疫苗登記

台南設置單一櫃台服務疫苗登記

關鍵字：

高虹安唐鳳疫苗疫苗登記衛福部已讀不回

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

莫德納預計第4輪8/5開打！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

超模胸形全都露稱霸紅毯

快訊／今日新增28本土、另增6死

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

更多

最夯影音

更多
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面