　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為基隆OL疫調互槓！北市回嗆：林右昌有很多不實批評　別用口水防疫

▲▼台北市長柯文哲前往濱江市場視察傳統市場人流管制情形,抵達時不願受訪,由市府發言人陳智菡代為受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

基隆市10日新增一名任職北市內湖某公司的女員工確診個案（案15295），老闆染疫後叫員工自行採檢，女員工篩檢為陽性，自行通報基隆市衛生單位，讓基隆市長林右昌為此怒槓北市。針對林右昌提及，台北市長柯文哲「微微疫調」、「微微匡列」，台北市政府發言人陳智菡11日回擊，林右昌最近針對台北市有很多不實批評，希望防疫要回歸專業，不要用口水來防疫。

林右昌11日於記者會提及，台北市越描越黑，剛好證明了「沒有疫調」，疫調是要問確診者，指出家庭或職場密切接觸者，讓衛生單位第一時間進行匡列；但台北市新聞稿提及，所謂公司窗口說員工都帶口罩、保持社交距離，「如果台北市就信以為真， 不必匡列，那台北市的匡列標準還真低。」

林右昌痛批，這根本不是精準疫調，這應該叫「微微疫調」、「微微匡列」，如果是有跟接觸者關聯，都應該是被列為第一圈的接觸者，被衛生單位匡列，則人員移動都要受到管控。但事實上疫調結果並不是這樣，該公司員工只是被公司通知去做篩檢， 所以很多員工其實是搭乘大眾運輸工具去做篩檢，這讓大台北的市民，暴露在不必要的風險中，這一點台北市長柯文哲知道嗎？

針對林右昌的言論，陳智菡11日下午回擊，該公司老闆確診後，北市衛生局立刻到職場裡面進行疫調、匡列，「所謂疫調並不是不管三七二十一，把所有人匡起來就沒事，必須要親密接觸者才是法定匡列對象，這點林右昌要是有去問防疫醫師，就應該非常清楚，中央跟地方規範都是一致的。」

陳智菡提及，由於北市對該基隆市民有疑慮，儘管不是法定匡列者，但北市衛生局仍希望對方做篩檢，並再三提醒不要搭乘大眾運輸工具，「林右昌最近針對台北市有很多不實批評或指教，希望防疫要回歸專業，不要用口水來防疫。」

▲0711基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

關於林右昌再槓北市疫調不實，起於他10日在防疫記者會中公布一名40多歲女性確診者（案15295），是台北市內湖路某公司女員工，老闆（案15224）在7月6日確診，該公司7月8日通知員工自行去做採檢，女員工於7月8日自行到忠孝醫院採檢後，返家等候報告，7月9日自行上網查詢報告發現確診，主動聯繫基隆市衛生單位，目前已收治於醫院。

林右昌提及，根據疫調了解，公司老闆確診後，公司密切接觸員工應被匡列，匡列後應由衛生單位主動進行匡列者採檢。但疫調看起來，反而是公司要求員工自己去做採檢，此狀況令他們覺得匪夷所思。

林右昌說，目前台北市的確診案例已從幾10例降至單日10幾例，實在不太了解為何無法做到「精準疫調」，並主動積極匡列接觸者，這樣的狀況確實已經對鄰近的城市造成困擾。

面對林右昌言論，台北市衛生局10日晚間指出，案15224因有呼吸道症狀，於7月6日至新北市立聯合醫院篩檢，7月7日PCR陽性，台北市衛生局當日收到疾病管制署台北區管制中心通知，第一時間即由轄區健康服務中心啟動疫調、匡列接觸者，並通知確診個案位於北市工作職場。

北市衛生局提及，經與職場窗口聯繫，該公司表示職場員工上班時全程配戴口罩，並保持適當社交距離，依中央接觸者匡列原則，未符合密切接觸者匡列條件。但台北市推動精準疫調，擴大篩檢範圍，經調查職場員工名單後，由該公司聯繫窗口通知同一層樓辦公31位員工，於7月8日至台北市立聯合醫院接受精準疫調計畫採檢PCR，並囑咐採檢時不要搭乘大眾運輸交通工具，遵守相關防疫措施。

北市衛生局表示，7月9日31位採檢報告中有2位陽性，其餘為陰性，經與疾病管制署台北區管制中心防疫醫師討論後，當日上午擴大接觸者匡列，將所有同一樓層工作員工全數列為接觸者，並進行居家隔離。

ET快訊
買BNT國際合約報導突不發！　截圖曝《新華社》踩煞車內幕
每天喝一杯這飲料！　研究證實：有效降低10%染疫風險
歐陽靖10月大兒子突「高燒38.5度」　緊急送醫檢查結果出爐
女星陽台微旅行！「比基尼秀美胸」做日光浴　網噴鼻血
周三起午後雷雨彈更強　「35°C全台大蒸籠」悶熱一整周
疫苗平台246萬人登記！7/16開打　指揮中心說明施打方式

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜稱6人感染源為台北某醫院　北市駁：僅地緣相關「不能簡單認定」

「拿邦交國不幸開玩笑」　林俊憲：國民黨還要多丟人現眼

為基隆OL疫調互槓！北市回嗆：林右昌有很多不實批評　別用口水防疫

謝淑薇溫網女雙封后　蔡英文推特恭賀：能激勵台灣網球愛好者

年輕人傳染長輩風險多5倍　江啟臣籲：BNT優先讓青少年接種

「700多人喪命是小戰役？」　羅智強批管碧玲冷血

確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

攤商旁店家能打疫苗？　新北：僅超商賣場收銀員列第7類

慈濟捐疫苗遭拖延　江啟臣：三催四請五拜託「只差沒跪下來而已」

快訊／新北市65歲以上明起開放預約莫德納疫苗

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「紫薇」失明靠「火箭」救好了XDD　直播主小林心如戲精上身..網友笑翻

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

女友嗨送男友蠟燭當生日禮物！ 男友怒罵「頭殼壞去」狂嗆好廉價

癌末弟臨終想喝美式賣場蘋果汁 鄉民全台接力「狂飆160km」送達

侯友宜稱6人感染源為台北某醫院　北市駁：僅地緣相關「不能簡單認定」

「拿邦交國不幸開玩笑」　林俊憲：國民黨還要多丟人現眼

為基隆OL疫調互槓！北市回嗆：林右昌有很多不實批評　別用口水防疫

謝淑薇溫網女雙封后　蔡英文推特恭賀：能激勵台灣網球愛好者

年輕人傳染長輩風險多5倍　江啟臣籲：BNT優先讓青少年接種

「700多人喪命是小戰役？」　羅智強批管碧玲冷血

確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

攤商旁店家能打疫苗？　新北：僅超商賣場收銀員列第7類

慈濟捐疫苗遭拖延　江啟臣：三催四請五拜託「只差沒跪下來而已」

快訊／新北市65歲以上明起開放預約莫德納疫苗

10%新冠病患6個月仍有「恐怖後遺症」！研究：康復後持續出現症狀

奴才打造夜店風房間！　憂鬱喵「厭世盯酒杯」：我有故事你有酒？

零食時間家裡來了新狗！　小澳牧「選擇障礙爆發」邊吃飯邊交友

心態先微解封？高雄興達漁港「至少40人排隊」塞爆　網看完傻眼

不准偷吃喔！外送員送餐到樓下　3支「狗頭監視器」全程緊盯錄影

買BNT國際合約報導突然不發！　凌晨截圖曝《新華社》踩煞車內幕

金宣虎難道是酒鬼？DinDin爆料：每次都把我的酒喝光！還挑最貴的

《黑寡婦》北美上映兩天破3.69億！史嘉蕾親口證實「告別娜塔莎」

侯友宜稱6人感染源為台北某醫院　北市駁：僅地緣相關「不能簡單認定」

不忍直視！道奇8轟22分打趴響尾蛇　刷新一堆紀錄

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

快訊／突然公布微解封　柯文哲：中央非常不負責任

快訊／新北＋12足跡曝！　北車誠品地下街3C店員確診「上週連上四天班」 

快訊／汐止男打莫德納後發燒5天死亡　新北接種死亡累計80例

快訊／新北確診足跡公布！三重國際通百貨廣場、全聯

桃園確診數統計「偷塞了18人」　立委批市府：什麼也沒說

三立電視台2員工確診　黃珊珊公布接觸者PCR結果

網整理民進黨疫情爭議遭刪　Dcard理由「疑被查水表」...國民黨氣炸

快訊／新北＋12「三重2男感染源不明」　各行政區染疫人數公布

北市爆院內感染　侯友宜：新北6人遭波及

LIVE／新北今＋12「全台最多」　侯友宜最新說明

快訊／彰化縣前縣長卓伯源宣布參選國民黨主席

北市7家醫院免費PCR　昨篩檢1065人「揪出1確診」

黃珊珊：三立確診員工7／1居家辦公「4天後發病」　北市還在做匡列

新北10天3「0陽」　侯友宜曝意義

更多熱門

相關新聞

基隆幼兒園紓困補助　林右昌：最快12日中央核定

基隆幼兒園紓困補助　林右昌：最快12日中央核定

基隆市長林右昌11日在線上記者會中表示，為保護教師及守護孩童，市府7月10、11日幫基隆市幼兒園1005位教職人員施打疫苗，施打率高達96.2%；有關幼兒園紓困補助部分，林右昌表示，中央已回覆最快12日將全數核定。

徐若瑄打完莫德納第2劑「再度發燒」

徐若瑄打完莫德納第2劑「再度發燒」

基隆68到69歲長者7月12、13日施打疫苗

基隆68到69歲長者7月12、13日施打疫苗

駕駛座放西瓜刀+鋁棒　他辯「只是切西瓜」被打臉

駕駛座放西瓜刀+鋁棒　他辯「只是切西瓜」被打臉

持陰性證明自印尼入境卻確診　已隔離治療

持陰性證明自印尼入境卻確診　已隔離治療

關鍵字：

北市台北市台北市政府陳智菡林右昌柯文哲疫調基隆防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

《名偵探柯南》25年結局確定了！

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見天空美景笑了

千萬網紅爆出軌！丈夫翻臉：賤男搞別人妻

雞排妹「4點警惕網友」：招惹別人前先知道戰力

陳時中：莫德納第二劑保留給「這3類人」

B群最好睡前吃！保健食品「服用時段」大公開

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

蘋果iPhone 13實機搶先看　「三大改變」曝

快訊／今新增28例本土個案！另增4死

最美護理師「盜圖韓網美」！遭出征：丟臉丟到韓國

更多

最夯影音

更多
詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診
水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面