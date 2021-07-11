為基隆OL疫調互槓！北市回嗆：林右昌有很多不實批評　別用口水防疫

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

基隆市10日新增一名任職北市內湖某公司的女員工確診個案（案15295），老闆染疫後叫員工自行採檢，女員工篩檢為陽性，自行通報基隆市衛生單位，讓基隆市長林右昌為此怒槓北市。針對林右昌提及，台北市長柯文哲「微微疫調」、「微微匡列」，台北市政府發言人陳智菡11日回擊，林右昌最近針對台北市有很多不實批評，希望防疫要回歸專業，不要用口水來防疫。

林右昌11日於記者會提及，台北市越描越黑，剛好證明了「沒有疫調」，疫調是要問確診者，指出家庭或職場密切接觸者，讓衛生單位第一時間進行匡列；但台北市新聞稿提及，所謂公司窗口說員工都帶口罩、保持社交距離，「如果台北市就信以為真， 不必匡列，那台北市的匡列標準還真低。」

林右昌痛批，這根本不是精準疫調，這應該叫「微微疫調」、「微微匡列」，如果是有跟接觸者關聯，都應該是被列為第一圈的接觸者，被衛生單位匡列，則人員移動都要受到管控。但事實上疫調結果並不是這樣，該公司員工只是被公司通知去做篩檢， 所以很多員工其實是搭乘大眾運輸工具去做篩檢，這讓大台北的市民，暴露在不必要的風險中，這一點台北市長柯文哲知道嗎？

針對林右昌的言論，陳智菡11日下午回擊，該公司老闆確診後，北市衛生局立刻到職場裡面進行疫調、匡列，「所謂疫調並不是不管三七二十一，把所有人匡起來就沒事，必須要親密接觸者才是法定匡列對象，這點林右昌要是有去問防疫醫師，就應該非常清楚，中央跟地方規範都是一致的。」

陳智菡提及，由於北市對該基隆市民有疑慮，儘管不是法定匡列者，但北市衛生局仍希望對方做篩檢，並再三提醒不要搭乘大眾運輸工具，「林右昌最近針對台北市有很多不實批評或指教，希望防疫要回歸專業，不要用口水來防疫。」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

關於林右昌再槓北市疫調不實，起於他10日在防疫記者會中公布一名40多歲女性確診者（案15295），是台北市內湖路某公司女員工，老闆（案15224）在7月6日確診，該公司7月8日通知員工自行去做採檢，女員工於7月8日自行到忠孝醫院採檢後，返家等候報告，7月9日自行上網查詢報告發現確診，主動聯繫基隆市衛生單位，目前已收治於醫院。

林右昌提及，根據疫調了解，公司老闆確診後，公司密切接觸員工應被匡列，匡列後應由衛生單位主動進行匡列者採檢。但疫調看起來，反而是公司要求員工自己去做採檢，此狀況令他們覺得匪夷所思。

林右昌說，目前台北市的確診案例已從幾10例降至單日10幾例，實在不太了解為何無法做到「精準疫調」，並主動積極匡列接觸者，這樣的狀況確實已經對鄰近的城市造成困擾。

面對林右昌言論，台北市衛生局10日晚間指出，案15224因有呼吸道症狀，於7月6日至新北市立聯合醫院篩檢，7月7日PCR陽性，台北市衛生局當日收到疾病管制署台北區管制中心通知，第一時間即由轄區健康服務中心啟動疫調、匡列接觸者，並通知確診個案位於北市工作職場。

北市衛生局提及，經與職場窗口聯繫，該公司表示職場員工上班時全程配戴口罩，並保持適當社交距離，依中央接觸者匡列原則，未符合密切接觸者匡列條件。但台北市推動精準疫調，擴大篩檢範圍，經調查職場員工名單後，由該公司聯繫窗口通知同一層樓辦公31位員工，於7月8日至台北市立聯合醫院接受精準疫調計畫採檢PCR，並囑咐採檢時不要搭乘大眾運輸交通工具，遵守相關防疫措施。

北市衛生局表示，7月9日31位採檢報告中有2位陽性，其餘為陰性，經與疾病管制署台北區管制中心防疫醫師討論後，當日上午擴大接觸者匡列，將所有同一樓層工作員工全數列為接觸者，並進行居家隔離。