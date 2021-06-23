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力挺防疫　台南市古都獅子會捐贈消防局殺菌燈組14組

▲台南市古都獅子會會長侯偉博、21分區主席杜宜展、輔導會長許逸凱暨全體獅友，捐贈紫外線殺菌燈組，消防局局長李明峯代表受贈，並回贈感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市古都獅子會會長侯偉博、21分區主席杜宜展、輔導會長許逸凱暨全體獅友，捐贈紫外線殺菌燈組，消防局局長李明峯代表受贈，並回贈感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市古都獅子會會長侯偉博、21分區主席杜宜展、輔導會長許逸凱暨全體獅友，捐贈總價值新台幣20萬元的紫外線殺菌燈組予台南市消防局，消防局局長李明峯代表受贈，並回贈感謝獎牌。

消防局表示，紫外線殺菌燈，透過電輻射來破壞微生物的核酸、脫氧核糖核酸、核糖核酸等，進而殺死為生物細胞，以達到消毒、滅菌的效果，對蛋白質等其他生命物質也產生一定的作用力。

古都獅子會會長侯偉博於會後表示，消防救護人員在疫情嚴峻的時候，更要承擔極大的風險執行任務，尤其看不見的病毒可能依附在任何地方，雖然市面上有很多清潔用品，但紫外線殺菌燈可以更無死角地消滅病菌，確保救護車內的環境安全，保護出勤人員跟乘坐的患者。侯會長謙虛地說，古都獅子會只是想著如何給予第一線人員更全面地防護而已。

消防局局長李明峯感謝地說，全國疫情3級警戒尚未解除，同仁每一趟出勤都繃緊神經，所面對的壓力與責任都相當艱鉅，他都感同身受，因此古都獅子會致贈的這14組紫外線殺菌燈，是讓第一線同仁更加心安的防疫設備，李局長誠摯地感謝古都獅子會的善行義舉。

黃偉哲市長得知後，非常感謝古都獅子會為防疫前線的消防救護人員打造安心的上班環境，並表示唯有守住第一線的防線，才能使市民朋友過得更安心。

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