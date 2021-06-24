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社會 社會焦點 保障人權

秧苗場打工開堆高機翻覆！女大生成植物人　雇主更一審無罪

▲堆高機、Stacker。（示意圖／達志影像）

▲台東一名女大生2017年在秧苗場打工駕駛堆高機不慎翻覆重傷，成為植物人。（示意圖，與本案無關／達志影像）

記者林冠吟／台東報導

台東一名王姓男子開設秧苗場，2017年間以日薪1300元聘雇吳姓女大生為工讀生，協助育苗、插秧等業務，不過吳姓女大生卻因為開堆高機不慎翻覆，造成其傷重成為植物人。台東地檢署依業務過失傷害起訴王男，一審判王男無罪、花蓮高分院二審改判有期徒刑5月，最高法院發回重審後，花蓮高分院更一審日前駁回檢方上訴，認為王男無責，維持一審判決。

吳姓女大生2017年間在王姓男子所開設的秧苗場中擔任工讀生，以日薪1300元接受聘雇，同年7月吳女在結束農田的插秧工作後，王妻將堆高機開到農田旁田埂停放後離去，將鑰匙遺留在堆高機上，吳女擔心堆高機擋住插秧機的動線，自行駕駛堆高機欲退往後方的產業道路，卻因為操作不慎讓堆高機翻覆，自己也被重壓在堆高機下，導致缺氧性腦病變、頸椎骨折、肋骨骨折合併血胸等，送醫救治後卻呈現植物人狀態。

台東地檢署偵訊後，認為王男與王妻本應注意駕駛堆高機有危險性，禁止工讀生駕駛堆高機，卻僅口頭上告知工讀生不得駕駛堆高機，也未採取必要防止措施，導致意外造成，害吳女成為植物人，認為王男有過失傷害罪嫌，依業務過失傷害罪起訴王男。

台東地方法院一審判處王男無罪，二審判王男有期徒刑5月，王男不服再提上訴，主張他都有告誡過工讀生不能偷開堆高機，因堆高機的修理費用相當高昂，而工讀生日後也未再發生偷開堆高機的情況，而將鑰匙留在堆高機上是家人工作間的默契，不清楚為何仍會發生憾事。

花蓮高分院二審理認為，王男雖未叫吳女開堆高機，不過王男仍應注意駕駛堆高機有一定的危險性，除禁止非相關人員駕駛之外，也應採取必要的防止措施，如應避免將堆高機的鑰匙放在車上，由專人保管，王男疏於採取必要的防止措施，而造成此次的意外發生，依業務過失傷害判處有期徒刑5月，得易科罰金。

王男不服，再提上訴，最高法院審理後發回花蓮高分院重審，花蓮高分院更一審日前審理後指出，王妻將堆高機駕駛到現場，後因有事而騎車離開，將鑰匙留在堆高機上，並非王男授意或默示，且王男在事發當時也不再現場，更難以制止吳女駕駛堆高機，因此駁回檢方上訴，判王男無罪。

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