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新北宗教場所維持三級警戒　配合防疫暫不開放參拜、祈禱

▲宗教場所維持三級警戒標準 配合新北防疫暫不開放參拜、祈禱。（圖／新北市民政局提供）

▲新北宗教場所維持三級警戒，配合防疫暫不開放參拜、祈禱。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，可有條件開放民眾進入宗教場所。對此，新北市政府民政局表示，這幾日深入探詢新北市宗教團體對防疫有條件解封的看法，許多宮廟及教會都認為疫情變化快速，且信眾多來自四面八方，難以掌握足跡與人潮，將自發配合新北市府防疫政策，堅守三級防疫警戒，暫不開放民眾參拜、祈禱。

民政局表示，新北9日宣布將維持警戒三級為標準，對13日起各管制措施的鬆綁以「管制為原則、放寬為例外」為最重要前提，新北市各宗教場域也依此原則辦理；並獲得板橋慈惠宮、板橋接雲寺、新莊地藏庵、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、樹林鎮南宮、三重先嗇宮、三重義天宮、中和廣濟宮福和宮。

▲宗教場所維持三級警戒標準 配合新北防疫暫不開放參拜、祈禱。（圖／新北市民政局提供）

▲各大宗教紛紛支持新北市府防疫政策，暫不開放參拜、祈禱。

另外，永和保福宮、林口竹林山觀音寺、頂泰山巖、淡水福佑宮、汐止金龍山北峰寺、新店大香山慈音巖及基督教板橋福音堂等各大宗教團體響應，紛紛支持新北市府防疫政策，認為維持三級警戒標準，也內部討論決定不會提防疫計畫申請三級警戒微解封，落實防疫規範，才能有效防堵疫情。

民政局進一步說明，各宗教團體深入評估考量，認為如開放民眾進入廟殿祭拜，室內空間面對熱情信眾湧入，管理上將出現困難，經內部討論後決定維持目前模式，讓信眾在廟埕外虔心祭拜及祈禱。

民政局表示，面對疫情變化快速，新北市一定謹慎面對，尤其在憂心隱形傳播鏈、全台疫苗接種覆蓋率不足情況下，各項管制措施的鬆綁不能冒進。感謝各宗教團體在疫情艱困時，與市府一起堅持強化三級警戒措施。

▲宗教場所維持三級警戒標準 配合新北防疫暫不開放參拜、祈禱。（圖／新北市民政局提供）

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