▲體現坪林梯田茶園之美，新北農創團隊榮獲紅點設計獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與坪林在地農業創生團隊金瓜三號合作，重新設計茶山禮盒，體現坪林梯田茶園之美並採用環保材質，傳達永續理念，2021年更是獲得設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅點產品設計獎。

農業局表示，農業創生團隊金瓜三號經營的茶食空間「坪感覺」位於坪林區老街，由蔡威德與吳姝嫻同心經營，蔡威德在求學期間跟隨指導教授進行田野調查，意外愛上坪林的山水人情，想透過所學的設計專業與地方文化做連結，於是創立金瓜三號，並打造餐食空間「坪感覺」，透過商品開發串聯在地商家，以金瓜三號做為互利共生的農創平台，在2021年金瓜三號和農業局合作，榮獲德國2021紅點產品設計獎的殊榮。

蔡威德表示，2020年與新北市政府農業局合作，重新設計「坪感覺」產品包裝，提升產品質感，同時農業局也協助邀請業師給予品牌建議，以團隊形式吸引觀光，保存在地文化之美，透過這樣的設計合作，讓在地團隊知道如何策略成功產品，並了解本身所帶的資源與條件。

▲2020年金瓜三號蔡威德（右2）與吳姝嫻（右1）與業師輔導團合照。

農業局說，本次獲獎的茶山禮盒，包裝設計整體採用環保再利用紙模，外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製，可以搭配節慶及季節替換不同設計風貌，增加運用層面。讓來坪林的旅客帶上一組充滿坪林回憶的好茶、茶點心，同時在拆封時亦能感受到茶農們的用心。

包裝設計師韓世國表示，以坪林在地指標梯田來設計包裝，讓大家知道用創意來創造在地溫度空間的可能性，消費者即便沒到過坪林也能留下印象或視覺感受。

農業局表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，透過農業創生專案計畫，邀集業師團隊並輔以設計行動，本次與金瓜三號合作，邀請遠景貿易總經理陳彥安、橘之鄉經理林鼎剛及郭元益副總經理郭建偉，以設計行動來提高產品價值，開創坪林優質茶產品的通路，形成事業及產業，並提報國際獎項，增加產品知名度，鼓勵優質青年及人才返鄉，達到農業創生的目標。欲購買獲獎茶山禮盒，請洽「坪感覺」。

▲金瓜三號蔡威德（左）與設計師韓世國（右）合照。

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