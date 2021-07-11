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防疫做好！花蓮赤柯山、六十石山今年仍留花　讓花海依舊閃亮

▲▼縣府農業處造訪金針山、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰和山上農家，探討金針山花季振興策略。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣府農業處造訪金針山、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰和山上農家，探討金針山花季振興策略。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時序邁入七月，花蓮縣南區赤科山、六十石山金針花季即將來臨，面對全國新冠肺炎疫情三級警戒仍持續，花蓮縣政府農業處邀集玉溪地區農會、富里鄉農會和金針農友等，共同研議金針花季振興策略，期待在防疫措施完備的前提下，亮澄澄的花蓮金針花海依舊閃耀！
 
夏日赤科山、六十石山的忘憂金色花季，是每年花蓮南區最重要的觀光盛事，也已成為了台灣夏天的代表花之一。農業處長吳昆儒說明，雖受疫情影響，自5月中旬全國進入新冠疫情三級警戒，在遵守防疫指引的前提，許多原訂的實體活動和記者會皆陸續停辦，但為保障農民生計，今年花蓮縣政府仍持續辦理留花補助作業，並於5月份各別邀請赤科山和六十石山的農友，進行留花補助說明。

▲▼縣府農業處造訪金針山、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰和山上農家，探討金針山花季振興策略。 （圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒表示，日前再度造訪金針山，與玉溪地區農會總幹事蔡宗翰在戶外10人內的防疫規定下，和山上農家以面對面及同時進行線上會議的形式，共同探討花蓮金針山花季振興策略。 吳昆儒說，因為疫情影響，民眾大多仍居家防疫，減少外出。從疫情期間蔬菜箱熱賣就能發現，後疫情時代農產品銷售已隨之轉型，花蓮金針花季也面臨轉型的必要，未來將協助社區組合山上農家特色農產品或體驗遊程，創造故事性行銷，增加農家收入，以期回饋社區建設及整體營運。

吳昆儒同步和玉溪地區農會蔡總幹事、富里鄉農會張總幹事討論微解封措施，兩農會已規劃相關線上行銷活動，並考量中央流行疫情指揮中心相關防疫指引，將研擬於上山路口處進行總人數流量管制。

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