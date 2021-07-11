莫德納尚有餘額！徐榛蔚呼籲長者踴躍預約　後續皆為AZ疫苗

▲徐榛蔚宣布花蓮已連續23日零確診，並呼籲長者鄉親儘速預約施打莫德納疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣連續23日維持零確診，縣長徐榛蔚11日在防疫記者會表示，14日的長者疫苗各鄉市鎮都還名額，12日起也開放電話預約，請鄉親踴躍上網或電話預約登記，提升花蓮疫苗接種覆蓋率。

徐榛蔚說明，7月13、14日長者莫德納疫苗預約狀況，7月13日除了花蓮高工外，花蓮市、吉安鄉及新城鄉等大花蓮地區網路預約幾乎額滿，7月14日尚有剩餘名額，12日啟動電話預約安排施打，請符合資格尚未施打之鄉親可預約申請；其中秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉等以巡迴醫療的方式施打疫苗，希望長者可請子女協助透過網路預約施打。呼籲符合資格之鄉親前往施打，提高花蓮縣疫苗覆蓋率，也提高每位鄉親的免疫力。

▲衞生局長朱家祥表示，後續均為AZ疫苗。

針對唐鳳政委規劃之 COVID-19 公費疫苗預約登記，衛生局長朱家祥說明，系統已經開始運作，呼籲50歲以上、18歲以上第九9類盡速至預約平台進行意願登記，系統將在7月12日下午17時進行第一輪結算，於7月13至15日收到簡訊者才能進行預約，最快將於7月16日進行接種，未來均為AZ疫苗。中央公費疫苗預約平台網址 https://1922.gov.tw/

朱家祥說明，第9類對象為18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者。高風險疾病者定義： https://reurl.cc/R02Qx6 ；罕見疾病定義： https://reurl.cc/Nr2E36 ，重大傷病者請依健保卡註記或重大傷病卡為主。

朱家祥強調，此次疫苗預約期程非常緊湊，由於未來疫苗配發會依據意願登記，若花蓮意願登記跟符合資格人數偏少，將造成配發花蓮疫苗相應減少，鼓勵符合資格的鄉親盡速上網登記，若不會登記亦可請親友或他人協助。

徐榛蔚提到，11日全國新增31例確診病例，累積確診數1萬5249例，花蓮縣今日維持零確診，累積確診數68例。花蓮篩檢人數累計1萬4926例，居家隔離5人，專責病房數127床，使用中12床，防疫旅館共計255間，現住人數53人，總空房數202間。函送裁處今日新增18件，累計1201件。

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