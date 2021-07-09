不要為了爽兩天又要多關兩個月　林右昌8個字曝微解封怎麼做

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府針對長者開放施打疫苗，7月14至16日施打的年齡層，將開放至65歲以上長者，市長林右昌今（9日）在防疫記者會上表示，基隆市連續四天「＋0」，不過他強調，面對雙北的疫情，只有基隆「＋0」是不夠的，他的態度是「寧穩勿急，戒急用忍」，不要為了爽兩天又要多關兩個月，希望「穩健、安全地帶大家回到正常生活」。

林右昌在防疫線上記者會指出，市府在8、9日針對70至71歲長者施打莫德納疫苗，截至9日下午為止，在各區已完成施打的157里中，列冊人數共有8713人，實際到場施打人數則有6763人，施打率達77.6%，施打情況非常踴躍。

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▲70至71歲長者集中施打情形。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，市府在7月12、13日將針對68至69歲（原住民58至59歲）以上長者施打疫苗，緊接著在7月14、15、16日的疫苗施打對象，則是65至67歲（原住民55至57歲）長者，時間分別是上下午各3個時段，地點則是7個行政區共10個施打站。

針對中央宣布延長三級警戒至7月26日，林右昌指出，經過市府相關單位討論之後，秉持「滾動檢討，逐步引導」原則， 夜市餐飲全部都禁止內用，且決定持續關閉公有場館，包括里民活動中心、校園操場、國民運動中心及公有運動場館等。

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