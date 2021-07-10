快訊／基隆OL北市內湖上班　老闆確診2天才通知員工採檢！她慘中

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心10日公布國內新增本土個31案例，確診死亡個案新增6例；其中基隆市新增1例，累計共311人染疫。基隆市長林右昌指出，今日CDC公布基隆1例確診個案，為（案15295）40多歲女性，個案為台北市內湖路一段某公司的員工，公司老闆於7/6日確診，該公司於7/8日才通知員工自行去做採檢，本市個案於當日（7/8日）自行至台北忠孝醫院採檢後返家等待報告。個案7/9日上午10時左右自行至網站查詢報告，發現確診後，主動聯繫基隆市衛生單位。目前已收治於醫院。

林右昌表示，（案15295）40多歲女性，在台北市內湖某公司員工，7/6日6時50分搭國光客運（基隆上車，德明技術學院下車）、17時30分搭首都客運（內湖上車回基隆）；7/7日6時50分搭國光客運（基隆上車，德明技術學院下車）、17時30分搭首都客運（內湖上車回基隆）；7/8日8時至12時搭國光客運（基隆上車，市府轉運站下車）、到台北忠孝醫院採檢、國光客運（市府轉運站上車，基隆下車）、15時至15時30分到基隆長庚醫院（安樂區麥金路222號）幫母親繳納住院費用；7/9日確診收治醫院。

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▲▼7月10日基隆市公布1例確診個案及足跡。（圖／基隆市政府提供，下同）

▼7月10日基隆市新冠肺炎疫情處理情況。

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